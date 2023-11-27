Больше 40% россиян отложили покупку новых зимних шин

Так, 41,3% респондентов отложили покупку новых зимних шин, а почти 20% приняли решение купить более дешевую автомобильную резину. 7,5% купили или планируют приобрести подержанные шины вместо новых. Еще около 3% признали, что откажутся от зимней эксплуатации автомобиля, чтобы не тратиться на резину.

При этом более 10% автовладельцев купили шины заранее, пока они есть в наличии, а 9,5% совершили покупку, чтобы успеть до возможного подорожания. Почти 8% опрошенных подтвердили, что купят или уже купили новые зимние шины с помощью заемных средств (оформили кредит или одолжили денег). Для большинства респондентов (58,7%) экономическая ситуация не оказала влияния на запланированные автомобильные траты.