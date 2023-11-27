Машина застряла в снегу: автоэксперт объяснил, как выехать из сугроба

"Прежде чем говорить о способах выбраться, если автомобиль застрял в снегу, считаю крайне важным позаботиться о подготовке автомобиля к зимнему сезону и езде, в том числе, по заснеженным участкам. Ответственный подход владельца к подготовке машины и минимальный набор инструментов для экстренных ситуаций позволят значительно быстрее и эффективнее вызволить автомобиль из сугроба.



Во-первых, шины обязательно должны быть качественными, соответствовать сезону и подобраны строго по размеру, рекомендованному заводом-изготовителем автомобиля. Во-вторых, зимой всегда важно везде возить с собой такие инструменты, как лопата, трос, домкрат, антипробуксовочные цепи и ленты, специальные траки и т.д.



Далее, если мы говорим о способах вызволить автомобиль из снега, то все зависит от ситуации. Если, например, машина стояла во дворе, и ее просто замело во время снегопада, то это простой случай. Чтобы расчистить излишки снега достаточно будет воспользоваться лопатой. Затем нужно будет вытолкнуть автомобиль, попросив о помощи других людей. Важно отметить, что буксовать в данной ситуации не стоит, так как машина может закопаться в снег еще сильнее.



Все остальные случаи, связанные с эксплуатацией за пределами города, сложнее, поэтому так важно заранее подготовиться к непредвиденным ситуациям и рискам попасть в снежную ловушку. Так, если ваш автомобиль застрял в снегу где-то на трассе, то, повторюсь, ни в коем случае нельзя буксовать на нем. Чем больше вы пытаетесь это делать, тем сильнее увязаете в снегу, и усложняете себе задачу выбраться. В первую очередь, чтобы позволить своему автомобилю выбраться из этой ловушки, нужно увеличить площадь покрытия - то есть подложить что-либо под колесо. Это могут быть, например, такие подручные средства, найденные поблизости, как ветки деревьев, какие-либо доски и пр.



Если у вас с собой есть домкрат, то с его помощью станет возможно приподнять автомобиль и подложить под колесо те или иные подручные средства, либо специальные траки, если вы возите их с собой.



Важно не только всегда иметь при себе набор "зимних" инструментов, но еще и правильно ими пользоваться. Если мы говорим, например, об антипробуксовочных цепях - то при поездках за город в суровых заснеженных условиях эти цепи стоит надевать заранее (т.к. установить их, уже застряв в сугробе, будет крайне сложно).



Подводя итог, рекомендую автовладельцам всегда заранее оценивать обстановку и принимать адекватное решение о том, безопасно ли будет продолжать движение, если дорога занесена рыхлым и глубоким снегом и т.д.", - отметил Стрельбицкий.