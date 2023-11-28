Hyundai и Kia в РФ под новой маркой: все не так просто

"В рамках любого автомобильного бренда существует долгосрочная стратегия развития, которая подразумевает последовательную эволюцию модельного ряда. Причем речь идет не только об инженерной начинке, но и о дизайне и даже названиях. Поэтому внезапный переход к выпуску чужой модели из ограниченного количества машинокомплектов представляется маловероятным. Ведь для этого необходимо решить огромное количество технических и юридических вопросов с правообладателем. То есть с корейцами. И они вряд ли будут заинтересованы в подобном сотрудничестве.



Кроме того, возникает серьезный вопрос по процессу конвейерной сборки. Конечно, корейцы не забрали станки и оборудование. Однако все это работает под управлением сложного и дорогого программного обеспечения, которое после ухода с рынка правообладателя просто деактивируется. И запустить конвейер своими силами китайцы скорее всего не смогут. А вот крупноузловая сборка китайских моделей на территории завода корейского бренда вполне возможна", - отметил Васильев.