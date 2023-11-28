Автоэксперт Васильев о возвращении Hyundai и Kia в РФ под новой маркой: все не так просто
Накануне появилась информация, что на заводе в Санкт-Петербурге возобновят сборку моделей Hyundai и Kia, но машины будут выпускать под маркой GAC. Автомобильный эксперт Егор Васильев заявил "Российской газете", что подобного рода истории не так просты, как кажутся.
"В рамках любого автомобильного бренда существует долгосрочная стратегия развития, которая подразумевает последовательную эволюцию модельного ряда. Причем речь идет не только об инженерной начинке, но и о дизайне и даже названиях. Поэтому внезапный переход к выпуску чужой модели из ограниченного количества машинокомплектов представляется маловероятным. Ведь для этого необходимо решить огромное количество технических и юридических вопросов с правообладателем. То есть с корейцами. И они вряд ли будут заинтересованы в подобном сотрудничестве.
Кроме того, возникает серьезный вопрос по процессу конвейерной сборки. Конечно, корейцы не забрали станки и оборудование. Однако все это работает под управлением сложного и дорогого программного обеспечения, которое после ухода с рынка правообладателя просто деактивируется. И запустить конвейер своими силами китайцы скорее всего не смогут. А вот крупноузловая сборка китайских моделей на территории завода корейского бренда вполне возможна", - отметил Васильев.