В России вырос спрос на запчасти для китайских автомобилей

С начала года спрос на запчасти для китайских машин вырос в среднем на 10%. Вслед за спросом на 15% увеличилось предложение, об этом "Российской газете" рассказали в "Дроме".

© iStock

По оценкам сервиса, россияне стали гораздо чаще искать запчасти на автомобили Changan, Exeed и Omoda - +35%, +41%, +66% относительно начала года. Заметно растет спрос на комплектующие для автомобилей популярных марок: Chery (+5%), Geely (+9%), FAW (+9%), JAC (+9%) и Haval (+16%). Деталями для автомобилей менее известных брендов, таких как Jetour, Forthing, Evolute, равно как и люксовых HiPhi и Zeekr, автовладельцы практически не интересуются.

"Хотя качество китайских автомобилей заметно выросло, особенно в премиум-сегменте, они все еще уступают и японским, и европейским машинам. Эксплуатировать китайские автомобили в российских условиях непросто. Климат и дороги подвергают их серьезным нагрузкам - владельцы уже столкнулись с вопросами ремонта и замены запчастей, - рассказал менеджер проектов "Дрома" Александр Скороходов. - Дефицита расходников и автозапчастей для техобслуживания нет. Насколько просто найти детали для кузова и крупные узлы, пока неясно. Могу только утверждать, что меньше их не становится".