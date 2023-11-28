Российским водителям напомнили о новом штрафе с 1 декабря

Адвокат Сергей Мамонов предупредил водителей о штрафе за летнюю резину с 1 декабря.

Как пишет «Прайм», перечень неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, существовал в КоАП и ранее. Однако был уточнен вступившим в силу 1 сентября 2023 года постановлением правительства. Оно в частности запрещает ездить на летних шинах зимой и на зимних — летом.

При этом зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса, добавляет Мамонов. Также были внесены критерии по использованию шин, восстановленных наложением нового протектора.

С 1 декабря за нарушение указанных требований по ст. 12.5 КоАП водителей могут оштрафовать, но штраф - это лишь альтернативная санкция.

"Предусмотрено также и предупреждение, которым и будут ограничиваться сотрудники ГИБДД в первое время", - предположил Мамонов.