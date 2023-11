Турбонаддув в Японии восьмидесятых

Nissan

Американцам автомобиль пришелся по душе: разгон до 100 км/ч примерно за 7,5 секунды выводил его в лидеры среди импортной японской техники. Недостатки тоже присутствовали. «Из минусов — отсутствие первоклассной управляемости. У Turbo колеса и шины большего размера, чем у стандартного Datsun, а также доработанная подвеска, но он кажется тяжеловесным, и в этой категории Porsche или Pontiac Trans Am каждый раз будут объезжать его», — сетовало издание The New York Times.