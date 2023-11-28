Как подготовить машину к зиме: три совета для водителей

Отношение к эксплуатации автомобиля зимой у автовладельцев разное. Некоторые не только не перестают использовать автомобиль, но и делают это еще чаще, чем летом. Другие же предпочитают отправлять авто на гаражное хранение до теплых времен, опасаясь вождения в зимний период. Специалисты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи автомобилей, поделились с "Российской газетой" рекомендациями по подготовке машины к зиме для обоих сценариев.

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Уход за кузовом

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Зимой осадки, смешиваясь с дорожными реагентами, активизируют процессы коррозии. Влага и химические смеси, проникая через царапины и сколы, могут быстро вызвать разрушение металлических деталей автомобиля. Если на кузове есть дефекты, лучше как можно скорее обратиться за полировкой кузова, в рамках которой будут устранены следы сколов, возникших в период тепла. Также можно применить специальные составы, которые отталкивают влагу и защищают от химических и механических воздействий.

Если планируется консервация автомобиля до наступления тепла, не менее важно тщательно и качественно очистить кузов автомобиля, а также обработать его защитным составом на основе воска. Необходимо уделить особое внимание выявлению уже существующих повреждений лакокрасочного покрытия и областей начавшейся коррозии. Эти участки нужно обработать антикоррозийными средствами, а при необходимости - провести ремонт.

Замена основных жидкостей

Замена жидкостей (масла, масляных фильтров) перед наступлением зимы - еще одна важная процедура для поддержания высокой работоспособности автомобиля. При выборе масла следует отдавать предпочтение вариантам, предназначенным для использования при низких температурах и имеющих низкую вязкость. Автомобильные масла имеют маркировку, указывающую на температурный режим и вязкость, которая влияет на расход топлива и эффективность работы двигателя.

Если не планируется эксплуатация авто до весны, то перед наступлением тепла рекомендуется слить старое масло и залить новое - если не запускать двигатель долгое время, то масла начинают терять свои свойства.

Проверка аккумулятора

Также важно обратить внимание на состояние аккумулятора. Стоит как минимум проверить заряд и исправность зажигания. Зимой нагрузка на аккумулятор возрастает из-за уменьшения его емкости и увеличения энергопотребления на обогрев салона, лобового стекла и руля. Следует визуально проверить корпус и провода на наличие повреждений и окисленных элементов, а также измерить уровень заряда в автосервисе.