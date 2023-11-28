В России больше не потребуется ОСАГО при регистрации автомобиля в ГИБДД

Эксперт Ирина Франк в беседе с изданием Naavtotrasse.ru рассказала о новых правилах регистрации автомобиля без полиса ОСАГО.

© Южный автомобиль

По словам эксперта, совсем недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает, что ОСАГО больше не потребуется при регистрации автомобиля в ГИБДД после его покупки и передачи другому владельцу.

Согласно тексту законопроекта, теперь обязательной страхование гражданской ответственности автовладельца не потребуется при оформлении машины в ГИБДД, а также после прожаи машины новому владельцу. Соответствующую инициативу предложил руководитель Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Это вполне логичное предложений, так как зарегистрированная в ГИБДД машина может долго не эксплуатироваться, а ОСАГО приобретать все равно придется. По словам Ирины Франк, ОСАГО не потребуется до тех пор, пока автомобиль не появится на дорогах общего пользования. Таким образом, можно будет сначала поставить автомобиль на учет в ГИБДД, а потом приобрести страховку.