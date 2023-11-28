Эксперты называли четыре способа снизить шум от зимней резины

Большинство автовладельцев утверждают, что при езде зимой обязательно нужна шипованная резина. При этом шипы существенно влияют на акустический комфорт внутри автомобиля. Эксперты портала Njcar.ru рассказали, как существенно снизить шум от шипованных колес.

Для снижения шумов в салоне эксперты рекомендуют провести шумоизоляцию колесных арок автомобиля, а в идеале необходимо защитить от шумов всю нижнюю часть кузова.Например, большинство китайских автомобилей имеют проблемы с шумоизоляцией. Помимо заявленных производителем характеристик, таких как грузоподъемность и допустимая скорость, имеется индекс шума, поэтому лучше выбирать менее шумную резину.

Кроме того, при выборе зимних шин нужно обратить внимание на рисунок протектора. Если вы хотите снизить уровень шума, то нужно выбирать шины с асимметричным рисунком. Наконец, чтобы снизить уровень шума от шин нужно следить за давлением в них. Даже небольшое снижение давления может значительно увеличить сопротивление качению и способствовать увеличению шумового эффекта. Накачайте шины, и, вероятнее всего, уровень уменьшится.