Пять советов как безопасно ездить по дорогам общего пользования

Абсолютное большинство рисков, провоцирующих дорожно-транспортные происшествия, так или иначе связаны с человеческим фактором. Либо прямо нарушил, либо не принял во внимание вероятную опасность. Опасности эти хорошо известны, но Госавтоинспекция в очередной раз предупреждает…

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Неправильный выбор скоростного режима - самое распространенное нарушение на наших дорогах и один из наиболее значимых факторов риска. Напомним, что п.10.1 ПДД предписывает водителям выбирать скоростной режим в пределах установленных ограничений с учетом конкретной дорожной ситуации. Превышение скоростного лимита фиксируется дорожными камерами. А вот несоответствие скорости дорожным условиям устанавливается только по факту ДТП. За 10 месяцев с начала года было зарегистрировано 19 437 таких ДТП. На них пришлось 23,3 % погибших и 17,7% раненых.

"Из всех факторов риска, влияющих на тяжесть последствий ДТП, скорость - наиважнейший. Чем она выше, тем дороже обходится любая ошибка водителя. Даже на сухой дороге каждые "плюс 10 км/ч" увеличивают тормозной путь на 4-5 метров. И эти метры могут стать решающими. Часто водители при разборе ДТП отмечают, что ехали с "разрешенной скоростью", имея в виду, что двигались в пределах установленных скоростных лимитов. Но лимиты всего лишь ограничивают значения, допустимые для данного участка дороги. А ситуация на дороге меняется. Погодные условия, состояние покрытия, видимость в направлении движения, интенсивность потока… Все эти обстоятельства необходимо учитывать и соизмерять со своими водительскими навыками и состоянием транспортного средства. Скорость должна быть такой, чтобы водитель успевал считывать дорожную информацию и осуществлять полный контроль за движением транспортного средства. И это не рекомендации, а требование п.10.1 ПДД", - прокомментировал старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Вечная встречная

С выездом на полосу встречного движения связаны 7,9% от всех ДТП, зарегистрированных в период с января по октябрь 2023 года. В численном выражении это 8 652 автоаварии. Не самое распространенное ДТП, но вероятность погибнуть в нем чрезвычайно высока. За десять месяцев текущего года жертвами таких "встреч" стали 2 991 человек. А это более четверти всех погибших на дорогах за это время. Еще 15 007 человек получили ранения. Примечательно, что более 74% таких ДТП случаются там, где выезд на полосу встречного движения разрешен. Пострадавшие водители просто не справились с выполнением маневра обгона.

Об опасности маневра и его недопустимости при перевозке детей Госавтоинспекция напоминает водителям регулярно, используя самые различные каналы коммуникации. Этой теме были посвящены масштабные социальные кампании "Последняя встречная", "Повод для обгона" и "Без вас не получится". Кампании показали значимый результат, но темп снижения показателей со временем замедлился. Это вполне прогнозируемое развитие. На нынешнем этапе требуются уже новые идеи, механизмы и инструменты. В настоящее время апробация свежих решений проходит в Калужской области в рамках пилотного проекта, направленного на снижение показателей по этому виду аварийности. В области 80% трасс - двухполосные. Преобладание двухполосных дорог, на которые нельзя установить разделительные барьеры, характерно для большинства регионов России, поэтому по результатам проекта опыт Калуги будет проецироваться на другие субъекты страны.

Потеря контроля над дорогой даже на пару секунд, означает, что при скорости 60 км/ч автомобиль "вслепую" проезжает 32 метра! Это могут быть жизненно важные секунды и метры

Впрочем, как отмечают в Госавтоинспекции, ДТП на полосе встречного движения не всегда связаны с выполнением какого-либо маневра. "Бывает, человек не справился с управлением, заснул за рулем. Зимой, когда разметка плохо различима из-за наледи или снежного покрова, неопытные водители, не умеющие ориентироваться по ширине проезжей части и габаритам транспортных средств, иногда случайно выезжают на встречную полосу. Во многих регионах на потенциально аварийных участках вводится усиленное патрулирование экипажами ДПС. Конечно, идеальное решение для предупреждения таких случаев - это разделительные барьеры. Но Россия большая страна с очень разнообразным ландшафтом. И дорог, где в одном направление ведет только одна полоса у нас много. Требуются нестандартные инженерные и инфраструктурные решения. Есть надежда, что в ближайшее время Госавтоинспекция будет участвовать в вынесении заключений по проектам организации дорожного движения и комплексным схемам, а также сможет высказывать мнение о соответствии проектных решений и иных средств организации дорожного движения обязательным требованиям в области безопасности дорожного движения", - рассказал Антон Белан.

А пока главный совет водителям - сбросить скорость, увеличить дистанцию, свести к минимуму маневры и не садиться за руль в утомленном состоянии.

Лихой и пьяный

По международной классификации вождение в состоянии опьянения - один из наиболее значимых рисков аварийности. Алкоголь снижает критичность мышления, водитель не может адекватно оценить опасность своих действий и, как следствие, создает аварийные ситуации, в которые вынужденно вовлекаются другие участники движения. Даже незначительная доза, эквивалентная кружке пива, вдвое увеличивает время реакции, ухудшает остроту зрения и динамически глазомер.

В России на протяжении нескольких лет подряд отмечается значительное снижение всех показателей по "пьяным" ДТП. За прошедшие 10 месяцев зарегистрированы 11 237 автоаварий с участием нетрезвых водителей. В них погибли 2 508 человек, и еще 14 643 человека были ранены. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 11,1%, 19,8% и 10,7% соответственно.

Такие показатели - это, в первую очередь, результат активной просветительской и воспитательной работы Госавтоинспекции, направленной на формирование в обществе резко негативного отношения к вождению в состоянии опьянения. К работе активно привлекаются средства массовой информации, общественные организации, производственные предприятия, религиозные конфессии и просто неравнодушные граждане.

"Госавтоинспекция использует самые разные информационные площадки, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию. Новая перспективная тема - риск-ориентированная пропаганда. Идея в том, чтобы транслировать информацию о недопустимости пьянства за рулем через популярные у целевой аудитории каналы. Под целевой аудиторией следует понимать тех, кто уже становился виновником "пьяных" ДТП и так называемую группу риска", - поделился полковник полиции Антон Белан.

Человек рассеянный

На сегодняшний день отвлечение за рулем или так называемое рассеянное вождение - ключевая проблема обеспечения безопасности дорожного движения во всем мире. Развитие информационных технологий ее усугубило, но глупо сетовать на прогресс. Претензии к уровню сознательности водителей. Кто-то недооценивает риск, которому подвергает себя и соседей по дороге, отвлекаясь на разговоры по телефону, просмотр новостей в ленте, переписку в мессенджерах. Кто-то переоценивает свои способности к многозадачности. Исследования в области нейрофизиологии показывают, что мозг современного человека контролирует в среднем не более пяти процессов одновременно. Представим, водитель включает сигнал поворота, осуществляет маневрирование и торможение. Все это - необходимые действия. Но он еще и на отвлекающие факторы реагирует: что-то отвечает пассажиру, настраивает навигатор, принимает звонок, пытается сделать музыку тише… При этом отводит взгляд от дороги, снимает руку с руля. Несложно посчитать, что потеря контроля над дорогой даже на пару секунд, означает, что при скорости 60 км/ч автомобиль "вслепую" проезжает 32 метра! Это могут быть жизненно важные секунды и метры. Как рассказали в Госавтоинспекции, дорожные камеры, фиксирующие нарушение п.2.7 ПДД, выступают сдерживающим фактором, но телефон - не единственный предмет, на который отвлекаются водители.

"Проблема отвлечения касается не только водителей, но и пешеходов. Целевые мероприятия, которые проводит Госавтоинспекция, охватывают максимально широкую аудиторию. Проблематика вопроса нами постоянно изучается, учитываются особенности восприятия различных возрастных и социальных групп. Работа идет. Но изменение установок в сознании людей - процесс не скорый", - заметил Антон Белан.

Когда-нибудь, дороги и автомобили научатся прощать людям ошибки. Но до этого времени еще нужно дожить. У тех, кто соблюдает ПДД и не рискует попусту, шансов больше.