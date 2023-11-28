Достойные альтернативы новому Jetour: пять крутых вариантов со вторички

На российском рынке за последний год появилось много новых китайских марок. Одна из таких новинок – бренд Jetour, очередная из бесчисленных «дочек» Chery.

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Новый «Джетур»: сколько стоят китайские кроссоверы

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На авторынок России новый «Джетур» вывел пока три модели – все кроссоверы, все максимально унифицированы по технике с материнскими моделями Chery. Jetour Dashing, например, плоть от плоти Chery Tiggo 7 Pro в оригинальном кузове. Но под ним найдем уже привычный 1,6-литровый бензиновый турбомотор и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Чем Jetour от материнского бренда отличается, так это ставкой на «цифровизацию» всего и вся.

В машине имеется:

огромный «телевизор» медиасистемы;круговой обзор;масса эффектных, но спорных решений вроде селектора АКПП, вынесенного на подрулевой переключатель.

Другие кроссоверы – X70 Plus и X90 Plus – принципиально отличаются размерами, но не по сути. Цены на каждый из них кусаются: самый дешевый Dashing оценен в 2 489 900 рублей минимум, за топовый X90 Plus придется выложить 3 889 900 рублей.

Надо ли говорить, что за те же деньги на вторичке вам доступны лучшие образцы среднего класса и премиального сегмента? Пусть и слегка б/у.

Может, все-таки «Джетур», а не б/у?

Против даже «слегка б/у» вместо нового «Джетур» есть немало контраргументов. Гарантия на бэушки, скорее всего, закончилась, да и оказывать сервис может быть некому. «Мерседес», например, даже бывших дилеров от своей глобальной сети отключил.

Второй минус – невыясненные вопросы по истории автомобиля. Машина может быть «криминальной», может находиться в залоге у банка или лизингодателя, может иметь запреты на постановку на учет в ГИБДД.

С другой стороны, можно пробить авто и, если нет никаких проблем, посмотреть и купить. «Автокод» показывает, есть ли у авто ДТП, неоплаченные штрафы, запреты, угон, залог, лизинг, арбитражные дела и многое другое. Попробуем для примера проверить хитовый некогда «Шевроле Круз» с умеренным пробегом и по хорошей цене.

АвтоКод

Проверка нашла одно ДТП и неоплаченные штрафы ГИБДД.

АвтоКод

Штраф небольшой (за отсутствие полиса ОСАГО), но он может стать основанием для запрета на регистрационные действия.

АвтоКод

Отказаться от покупки придется из-за ДТП.

АвтоКод

Удар пришелся на капот, лобовое, крылья и даже крышу. Последнее особенно настораживает: если машина «ложилась на крышу», повреждения силовой структуры кузова могут иметь долгоиграющий эффект.

Если найдете беспроблемный вариант, то преимуществ у пробежного варианта в сравнении с «Джетур» будет куда больше. Это будет изученный, более надежный автомобиль, который будет где и чем починить.

Что купить вместо нового «Джетур»

Список более надежных замен новоприбывшему в Россию Jetour я составил, исходя из двух критериев:

диапазон – 2 489 900-3 889 900 рублей;тип кузова – кроссовер.

В этот диапазон убирается весь цвет популярных и ликвидных моделей с понятным уровнем надежности и порядком обслуживания.

Lexus NX 200

С чем брать: бензин, вариатор, полный привод, пробег до 100 тыс. км, 2015 год

Компактный кроссовер от премиального японского бренда новому бренду китайскому если и уступит, то по диагонали «телевизор» медиасистемы. А так ли нужен этот «телевизор»? Все обзорщики ругаются на путаный интерфейс, неудачно к тому же отрисованный.

АвтоКод

С «Лексусом NX 200» все проще и понятнее, моторы и трансмиссии хорошие, а статуса у него даже побольше будет! Правда, надо держать в уме, что марка очень любима угонщиками, поэтому проверять юридическую чистоту следует тщательнее обычного.

Hyundai Santa Fe

С чем брать: дизель, автомат, полный привод, пробег до 100 тыс. км, 2019 год

Убирается в означенный диапазон и относительно свежий крупный кроссовер «Хендай Санта Фе». Экземпляры 2019-2020 годов выпуска торгуются в пределах 3-4 млн рублей, то есть ровно в том диапазоне, куда попадает весь модельный ряд «Джетур».

АвтоКод

Только у Jetour нет той репутации надежного «трудяги», которую заработал за долгие годы на нашем рынке Hyundai.

Узкие места модели тоже связаны с юридической сферой. За последние пару лет на нашем рынке оказались многие экземпляры с промежуточной таможней в Казахстане. И там надо отдельно разбираться с документами: был ли автомобиль в соседнем государстве растаможен по всем правилам, и не придется ли новому владельцу доплачивать в казну.

KIA Sorento IV

С чем брать: бензин, автомат, полный привод, пробег до 100 тыс. км, 2020 год

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Слово в слово можно переписывать текст выше. Потому что «Киа Соренто 4» – ближайший технологический и идеологический брат Santa Fe. Тоже крупный, тоже респектабельный, тоже современный – и тоже немало их въехало через Казахстан. В общем, тоже смотрим внимательно.

Toyota Land Cruiser Prado

С чем брать: дизель, автомат, полный привод, пробег от 100 тыс. км, 2013 год

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С тремя с хвостиком миллионами в кармане можно смело смотреть в сторону живых японских «классиков» вроде «Тойота Прадо». В цену нового Jetour X90 Plus вполне убираются живые дизельные внедорожники с климат-контролем и предпусковым подогревателем, а пробеги 120-130 тыс. км (если, конечно, несмотанные – смотри отчет «Автокода» внимательно) для рамных Prado и не пробеги вовсе: его жизнь на таком километраже только начинается.

Nissan Murano III

С чем брать: бензин, вариатор, полный привод, пробег до 100 тыс. км, 2018 год

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Не самый хитовый кроссовер на рынке новых авто, но на вторичке мимо него не стоит проходить. «Ниссан Мурано 3» очень богато отделан, очень тихо (в плане шумоизоляции) едет и несет под капотом классический ниссановский V6 в 3,5 л – довольно ресурсный, надежный и ремонтопригодный агрегат.