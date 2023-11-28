Куда увозят убранный с улиц снег

В Москве функционируют около 60 снегоплавильных пунктов и 38 мобильных пунктов. Портал Авто Mail.ru рассказывает на примере столицы, куда увозят лишний снег с дорог и тротуаров.

Отмечается, что снег специальные автомобили сбрасывают в специальные дробилки с песколовками. Они задерживают мусор, камни и реагенты. После этого снег растапливается теплой водой (около 10 градусов тепла). Она, в свою очередь, поступает из канализационных труб, говорится в публикации.

Вода после фильтрации попадает в очистные сооружения, а уже оттуда — в реки и почву. Когда-то снег топили в Москва-реке и Яузе, но с открытием первых пунктов в нулевых эти времена прошли.

Чтобы самосвалы со снегом не вставали в многокилометровые пробки, лазер автоматически определяет, сколько снега поступило в снегоплавильный пункт, что позволяет рассортировать приезжающие автомобили.

Метеорологи ранее предупредили, что в четверг, 30 ноября, в Москве и области ожидаются ледяные дожди и гололед. По данным центра «Фобос», 28 и 29 ноября температуры в столичном регионе составят от минут четырех до минус пяти градусов, а в четверг усилятся снегопады, пройдут ледяные дожди и потеплеет до нуля.