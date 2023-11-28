Новый универсал Changan Lamore: каким он может быть

Не так давно мы представляли, как может выглядеть универсал на базе седана Chery Arrizo 8, теперь же решили изобразить грузопассажирскую версию ещё одной китайской новинки — Changan Lamore.

© kolesa.ru

В этом году на российском рынке появилось немало интересных новинок из Поднебесной, и среди них далеко не только кроссоверы. В самом начале осени компания Changan объявила о начале продаж седана Lamore, который можно считать конкурентом вышеупомянутому Chery Arrizo 8.

По габаритам новинку можно отнести к классу D: длина седана составляет 4770 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм, колёсная база – 2765 мм. Стоит отметить, что Lamore всё же компактнее самых популярных до последнего времени моделей в этом классе. Например, длина Камри равна 4885 мм, Kia K5 — 4905 мм. Как и вышеперечисленные автомобили, новый Changan Lamore представлен только в виде седана, однако версия универсал наверняка была бы интересна многим покупателям (прежде всего, семейным), а также таксопаркам.

Как и на домашнем рынке, в России Lamore предлагается с единственным мотором — бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра, которая у нас выдаёт 166 л.с. и 300 Нм (в версии для рынка Китая мощность составляет 170 л.с., при этом крутящий момент там ниже – 260 Нм). Двигатель комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями, привод только передний.