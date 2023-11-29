Автоэксперт рассказал, какие кроссоверы с пробегом лучше не покупать

"Как ни странно, но недовольство россиян вызвала эксплуатация немецкого кроссовера Mercedes-Benz GLK - версий, выпущенных с 2008 по 2015 год. Владельцы отмечали, что уже после 100 000 км пробега у автомобиля возникали неполадки в силовых установках по причине потери натяжения цепи в цепном приводе газораспределительного механизма. Это негативно отражалось на работе клапанов двигателя. У Volvo ХС60 с пробегом проблемы с бензиновыми двухлитровыми моторами появлялись уже после 150 000 км пробега, а у Nissan X-Trail ресурс вариаторной коробки Jatco JF016E исчерпывался уже на 80 000 - 100 000 км пробега.



Но тут стоит отметить, что важно сделать правильный выбор в вопросе продавца. Например, если автомобиль с пробегом проходит техническую проверку по более чем 250 пунктам диагностики и продавец открыто говорит об обнаруженных недостатках, то покупатель уже не приобретает "кота в мешке", готов к возможным дополнительным расходам на ремонт деталей, которые скоро могут прийти в негодность, а также принимает осознанное решение - выгодна для него покупка такого авто или нет", - отметил специалист.