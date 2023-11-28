Перечислены шесть простых правил, чтобы завести машину зимой

Портал Авто Mail.ru составил список из шести правил, призванных помочь завести машину зимой. Издание советует водителям не спешить, не газовать и проверять сигнализацию.

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Не торопиться

Авто Mail.ru советует водителям после включения зажигания делать небольшую паузу перед запуском стартера. Этого должно хватить для самодиагностики электроники, подготовки топливной рампы, а также для стабилизации параметров электросети и системы зажигания.

Экономить электричество

Издание отмечает, что энергия из аккумулятора испаряется быстрее всего при «холодном запуске». Зимой, когда батарея не заряжена полностью, электричество необходимо экономить. Большинство инструкций к современным авто рекомендуют включать стартер не более чем на 10-15 секунд. Между попытками запуска стоит делать паузы как минимум в 30 секунд.

Не забывать о сцеплении

На авто с механической коробкой передач необходимо в первую очередь прожать педаль сцепления до пола, а уже затем запускать двигатель, отмечает Авто Mail.ru. Издание подчеркивает, что благодаря этому шагу стартеру не придется прокручивать застывшую трансмиссионную смазку. Педаль нужно отпустить, когда мотор выйдет на стабильный режим холостого хода.

Не газовать

Водители, которые любят газовать, мешают мотору «ожить», отмечает издание. А если прожать педаль до упора, машина, возможно, вообще не заведется, так как будет активирован режим продувки цилиндров и подача топлива прекратится.

Не заводить «с толкача»

Авто Mail.ru не рекомендует пытаться завести современное авто «на буксире» — так можно повредить каталитический нейтрализатор или коробку-автомат. Можно попробовать «прикурить» машину от другого авто, но необходимо помнить, что электроника чувствительна к скачкам напряжения.

Не забывать о сигнализации

«Неродные» сигнализации на авто могут помешать завести машину зимой, поэтому их исправность необходимо проверять, отмечает издание.