Чем занос отличается от сноса

Главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин подчеркнул важность терминов при обсуждении заноса и сноса, поскольку действия во время этих явлений могут быть противоположными.

Занос

По его словам, занос – это скольжение задней оси автомобиля в боковом направлении, а снос – это скольжение передней оси наружу поворота. Действия водителя во время заноса зависят от типа привода автомобиля, то есть от того, какие колеса являются ведущими — передние или задние.

Эксперт предостерег от торможения при развитии заноса и рассказал, что на автомобилях с передним приводом следует повернуть руль в сторону заноса и немного добавить газ, чтобы передние колеса вытянули машину. С задним приводом руль также поворачиваем в сторону заноса, но добавлять газ, наоборот, не рекомендуется. Его подачу нужно уменьшить.

Снос

Снос еще более неприятен, чем занос, так как машина перестаёт слушаться руля.

Этот неприятный эффект возникает, если водитель входит в поворот слишком быстро, слишком резко поворачивает руль, тормозит или, в случае переднего привода, добавляет газ во время поворота. Снос приводит к тому, что машина теряет сцепление с дорогой, а водитель теряет контроль над управлением.Пилипишин предоставил рекомендации, чтобы справиться со сносом, такие как сброс газа, уменьшение угла поворота руля и прекращение торможения.

Он отметил, что важно не перепутать снос с заносом, поскольку в случае с заносом добавление газа на переднем приводе может помочь, а при сносе – ухудшить ситуацию.