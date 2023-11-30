Эксперт издательства "За рулем" объяснил, как выбрать зимнее масло

Условия эксплуатации автомобилей в России можно назвать сложными. Частые пуски мотора в мороз, езда по пробкам, выезд за город по снежному бездорожью - все это сокращает жизненный цикл работы масла. Как отмечает эксперт журнала "За рулем", абсолютно оправдана сезонная замена масла, особенно для тех, кто ездит много и эксплуатирует машину в холодных регионах.

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"Ведь каждый холодный пуск снижает ресурс двигателя, и защитить мотор может только масло с хорошими рабочими характеристиками", - добавляет он.

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Чем меньше число перед символом W в обозначении масла (по общепринятой американской классификации SAE), тем на более сильные холода это масло рассчитано. Масло 0W должно обеспечивать проворачиваемость (пока стартер может раскручивать коленвал до пусковых оборотов) от минус 35 ºС, 5W - от минус 30 ºС, 10W - от минус 25 ºС.

Другой важный "зимний" параметр - прокачиваемость масла, отмечает издание. Это возможность масла пройти через каналы двигателя под давлением, которое развивает масляный насос. Если масло "повышенной" вязкости на морозе загустело, оно не сможет (пока не разогреется) дойти до всех пар трения. А это значит, что в момент пуска некоторые детали двигателя будут работать "на сухую" и ускоренно изнашиваться.

Так стоит ли менять масло с "зимним" индексом 0W или можно обойтись более универсальным вариантом 5W или 10W? Ответ зависит от целого ряда вводных. Прежде всего - это регион, в котором эксплуатируется машина. Если речь идет о севере, то ответ - однозначно да. Масла SAE 0W, 0W-20, 0W-30, 0W-40 стоит предпочесть также тем водителям, которые практикуют зимой регулярные, но короткие поездки на небольшие расстояния.

Типичный пример - "пользователи", которые проезжают от дома до офиса и обратно не более 5 - 10 км. В их случае, речь будет идти о частых "холодных пусках", а по завершении маршрута двигатель едва будет успевать выйти на рабочую температуру. С другой стороны, если машина ночует преимущественно в теплом гараже, а поездки зимой в основном не короткие, нет нужды и в переходе на маловязкие масла.