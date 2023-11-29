Тест гибридных кроссоверов Chery. На что способны самые дальнобойные модели марки

Казалось, что совсем недавно - летом - мы тестировали Chery Tiggo 8 Pro e+. Но под конец года китайцы решили привезти не только обновленную "восьмерку", которая теперь называется Plug-in Hybrid, но и Tiggo 7 Plug-In Hybrid - такой кроссовер на нашем рынке представлен не был. "Российская газета" одна из первых протестировала новинки и выяснила главные особенности моделей.

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Прежде чем перейдем непосредственно к автомобилям, остановимся на статистике, которая, как известно, вещь упрямая.

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Автопарк гибридов и электромобилей (NEV) в мире превысил 26 млн машин. При этом в Китае этот сегмент составляет 14 млн - более 53% от мирового парка NEV. Предполагается, что все мировые лидеры в автомобилестроении планируют к 2035 году отказаться от продаж классических машин с ДВС и продавать только EV и Hybrid.

Российская газета

А что в России? Сегмент электромобилей тоже активно развивается и у нас. Да, пока цифры продаж далеки от мировых, но в января-сентябре этого года было реализовано 17 650 машин, тогда как за весь прошлый год 8 965 транспортных средств. Рост есть, а потому Chery готова выводить на наш рынок новые модели.

Интересна и целевая аудитория гибридов. Как отмечают в китайской компании, это в первую очередь мужчины в возрасте 35+ (семейные, с детьми или без), у которых есть собственный дом и возможность заряжать автомобиль ночью (живут в коттеджном поселке, имеют гараж). Также у них есть возможность установить зарядную станцию на парковке у дома (наземной или подземной) или офиса.

В то же время они особенно ценят прогресс, технологии, экологичность и экономичность, а также надежность. Кроме того, такие россияне привыкли к комфорту, им важны стиль и качество. Ну и понятно, хотя об этом китайцы и не говорят, что уровень достатка потенциальных клиентов гибридных моделей - выше среднего по стране.

Что в итоге предлагает Chery людям, которые готовы выложить 4 или 5 млн рублей за гибридный автомобиль?

Внешне такая "семерка" сильно похожа на бензиновый Chery Tiggo 7 Pro Max. Из основных внешних отличий можно выделить дополнительный зарядный порт, обновленную решетку радиатора и новый передний бампер.

"Восьмерка" же получила новую решетку радиатора со светящейся эмблемой, изменилось оформление кормы: здесь новые фонари, соединенные светодиодной полосой, другие багажная дверь и бампер.

Российская газета

Интерьер практически такой же, как и у обычного 8 Pro Max, только появились две новые кнопки возле селектора АКП: это клавиши активации гибридного (HEV) или электрического (EV) режимов движения. А вот у "семерки" кроме дополнительной маркировки режимов на селекторе изменен весь блок клавиш, где за выбор режимов движения отмечают кнопки.

Главная особенность салонов - это сдвоенные экраны. Но если у младшей модели они вытянулись в прямую линию, то у старшей чуть изогнуты. Впрочем, в любом случае все смотрится современно и в духе времени. Каких-то особых проблем при общении с мультимедиа обнаружено не было - она работает быстро и четко.

Российская газета

Если говорить о жизненном пространстве внутри, то и с этим все в полном порядке. У "восьмерки" чуть больше места сзади, у "семерки" - чуть меньше. Но комфортно можно разместиться и там, и там. Плюс полный комплекс систем безопасности и комфорта. Жаль только, что оба автомобиля лишены запаски - есть только дорожный ремкомплект.

Российская газета

У гибридных кроссоверов стоит силовая установка, состоящая из бензинового турбомотора 1.5 мощностью 147 л.с., а также сразу из двух электродвигателей. Один из них вращает колеса, а второй работает в режиме генератора для подзарядки батареи. Суммарная отдача силового агрегата - 235 л.с., но привод только передний. Возможно, что в будущем специально для нашего рынка эти машины получат и полный привод (по крайней мере российское представительно ведет переговоры с головным офисом по этому поводу). Единственное, что доступно водителю под капотом без разбора - горловина для заливки омывающей жидкости.

Рекуперация энергии с несколькими режимами позволяет на замедлении запасать немного электричества в батарею, а заявленный запас хода на электротяге составляет 80-82 км, чего должно хватить для поездок в режиме дом-работа-дом. Ну а если этого окажется недостаточно, то всегда есть бензиновый мотор, который избавит вас от неприятностей с поиском зарядки. Вообще суммарный запас хода у этих кроссоверов 1000 км (при заправленном баке на 60 литров, можно заливать АИ-92), так что смело можно без остановок доехать по М-11 от Москвы до Петербурга.

Российская газета

В комплекте с машинами идут два шнура с разъемами для зарядки: универсальный стандарта Type 2 и для подключения к бытовой электросети. В первом случае зарядиться можно за 2 часа, а в домашних условиях - за 7 часов.

Российская газета

Первое, на что обращаешь внимание за рулем гибридов - это тишина. Ну и гул в стиле троллейбуса, который издает машина на электротяге. Надо сказать, что сначала он напрягает, но потом к нему привыкаешь. Вообще ездить по городу на таких кроссоверах одно удовольствие. Что "семерка", что "восьмерка" довольно шустро реагируют на педаль газа, а потому в потоке не возникает никаких проблем.

Благодаря организаторам нам удалось попробовать модели в разных дорожных условиях - от идеального асфальта до грунтовки. У "восьмерки" прекрасная курсовая устойчивость, но подвеска не очень любит острые неровности, хотя прекрасно справляется с легким бездорожьем. А у "семерки" же, как показалось, она чуть жестковата - особенно это ощущают пассажиры заднего ряда.

Российская газета

Мы преодолели приличную дистанцию в Тажеранских степях (находятся по соседству с Байкалом) - кроссоверы достойно справились со всеми препятствиями, но тут стоит отметить, что пришлось перестраховываться. Самое главное - этот отсутствие полного привода. Ну и клиренс в 180 мм на бездорожье не кажется таким уж большим преимуществом. На младшем кроссовере мы, например, один раз очень хорошо приложились днищем о большой камень. А учитывая, что именно там и находятся дорогие батареи, рисковать лишний раз не хотелось. Впрочем, будет откровенны, мало кто из тех, кто приобретет такой технологичный автомобиль, решится отправиться в суровые дебри. Поэтому претензий быть не может - этот кроссовер для других условий.

Ну а теперь к главному - к комплектациям и ценам. Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid доступен к покупке в единственной комплектации под названием Ultimate по цене 3 999 900 рублей. При этом на автомобиль предусмотрены маркетинговые программы, суммарная выгода по которым может достигать 365 000 рублей. Таким образом, приобрести гибридную "семерку" можно за 3 634 900 рублей. Среди оснащения - передние кресла с подогревом и вентиляцией и полный "зимний" пакет, а также различные датчики и электронные помощники.

Российская газета

Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid представлен в аналогичной комплектации Ultimate. Минимальная рекомендованная цена такого кроссовера составит 5 199 900 рублей. Если воспользоваться всеми программами, то можно уменьшить эту сумму на 1 030 000 рублей. В итоге модель можно купить за 4 169 900 рублей.