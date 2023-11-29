Тест AITO M7. Гостиная на колесах от Huawei

Понятие быт в нашей жизни имеет скорее негативный окрас: это нечто унылое, скучное, обременяющее. Но когда быт качественный, он даёт повседневный комфорт, уют и удобство. Не забирает, а наоборот, сохраняет энергию. Хорошие «бытовые» автомобили, как и любая домашняя техника, также делают жизнь проще — только за порогом квартиры. Они не требуют ремонта и существенных затрат на содержание, интуитивно понятные, тихие. И приносят радость от поездки, сопоставимую с удовлетворением от кружки отличного кофе или сияющим комплектом посуды. Кроссовер AITO M7 как раз таков: создан для жизни, а не для блогеров.

Вряд ли кто-то будет делать селфи с этой машиной или хотя бы скажет при встрече «внешка — бомба!» Для этого есть Avatr, HiPhi и прочие Зикры. А AITO похож скорее на увеличенный Outlander c проёмом двери багажника от Audi Q7 первого поколения. Дизайн не запоминающийся, но внешность подкупает своей интеллигентной мягкостью — это редкий современный автомобиль, начисто лишённый визуальной агрессии. Но и роль жертвы на дороге за кроссоверу от Huawei не грозит: необходимое «защитное поле» создают размеры в 5 с лишним метров и обрамлённые рельефными арками колёса диаметром 21 дюйм.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Но что вообще значит это «кроссовер от Huawei»? Китайскому техногиганту нужен был партнёр для реализации своих автомобильных технологий под отдельной маркой. Так вместе с небольшим производителем Seres был создан бренд AITO (ныне полностью принадлежит Huawei). Seres, пребывавшая в тесном сотрудничестве с Dongfeng, на тот момент уже выпускала последовательный гибрид SF5. Его силовая установка включала в себя как раз ДВС-генератор Dongfeng и почти 500-сильный электрический привод на ключевых компонентах производства Huawei.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

После создания проекта AITO в кроссовер SF5 вставили мультимедийную платформу от Huawei, обновили электрическую часть привода до системы Huawei DriveONE целиком и добавили хуавеевский комплекс полуавтономного вождения. Спойлер — ничего впечатляющего на наших дорогах он не продемонстрировал. Правда, в Китае есть более продвинутая версия, чем у нас — с лидаром на крыше. Но универсальным автопилотом такие системы всё ещё не назвать — Li L9 с аналогичным по функциональности «железом» и «софтом» то и дело спотыкается в нашем трафике.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Обновлённый кроссовер переименовали в AITO M5 (после короткого, но неудачного порыва называть его Huawei) и продолжили выпускать. Но при выходе на европейский рынок, который враждебно настроен к Huawei из-за разногласий в области политики сбора и обработки данных, партнёры вновь использовали бренд Seres.Тем не менее, российский импортёр, компания МБ РУС привозит именно AITO — как M5, так и героя этого теста, более новую и крупную модель M7. В разработке последней компания Huawei приняла более глубокое участие — включая общий дизайн, а не только техно-начинку.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Мультимедийная система здесь уже изначально на хуавеевской платформе HarmonyOS, и она заслуживает внимания. Хотя бы из-за того, что создание полноценной новой операционки в современном мире — это настоящий цифровой бунт. Из-за совместимости (временной, только на данном этапе внедрения) с приложениями Android можно подумать, что это одно из ответвлений популярной системы. Но на самом деле это глобальная самостоятельная разработка китайцев, которая должна встать в один ряд с делящими рынок гаджетов и интернета вещей экосистемами Android и Apple.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Для пользователя AITO эта операционка означает лёгкий и приятный опыт взаимодействия со всеми цифровыми ресурсами. Шрифты гладкие, цвета сочные, структура меню понятная, а пиктограммы такие же яркие и детально прорисованные, как в привычных нам гаджетах. В какой-то момент я даже перестал понимать, нахожусь ли я в мультимедийной системе незнакомого автомобиля или в собственном компьютере — настолько всё красиво, логично и дружелюбно. Ставлю 95 баллов из 100 по параметру «юзабилити»!

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вторая интересная вещь в салоне, помимо продвинутой мультимедийки — это место заднего правого пассажира. Кресло способно раскладываться в так называемый AITO Lounge — режим расслабления в позе почти лёжа. Производитель ещё называет это «нулевой гравитацией», имея в виду то, что когда колени и бёдра находятся на одной высоте, а угол между бёдрами и туловищем составляет выверенные 113 градусов, в теле улучшается циркуляция крови.

Но в «лаунж» получается странный: напоминающий из-за непривычности положения тела медицинское кресло — в лучшем случае, стоматологическое. А когда захочется получить массаж, то за кнопкой пуска придётся потянуться аж в район левой стопы. Там же расположен пульт управления музыкой, состоящей из… единственной кнопки воспроизведение/пауза. Плюс ко всему полулежать здесь в целом не очень-то и удобно. Хорошо хоть, базовая посадка в креслах безо всяких активированных лаунжей нареканий не вызывает.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Идея расслабляющей гостиной на колёсах находит своё продолжение в движении. Совершенно неважно, что здесь 449 лошадиных сил и 4,8 с до сотни. Это лишь потенциал, который делает вождение ещё более комфортным. С таким запасом динамики можно освободить голову от мыслей «получится манёвр или нет», потому что (как и любой современный последовательный гибрид премиум-класса) AITO способен очень легко и бесшумно набирать скорость. Просто пользоваться всей динамикой без необходимости смысла нет — это не принесёт удовольствия.

Вячеслав Крылов

Приятнее зарядиться от стационарной розетки и спокойно перемещаться в полностью электрическом режиме в течение пары дней. Ёмкости аккумуляторов хватает примерно на 100 реальных километров, а при достижении 20-25% (когда как) под капотом запускается мотор производства Dongfeng. Бензиновый турбированный генератор электроэнергии имеет объём 1,5 литра и мощность 112 л.с. Его способностей хватает для поддержания приемлемой динамики в любых ситуациях. Но ускорение в полную силу доступно только при наличии в батарее больше трети заряда.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Но главное — ДВС незаметен. Водитель различает движение на батарее и на бензиновом генераторе только по индикации на приборной панели. Вибрации и звуки ДВС отсутствуют, поэтому в салоне всегда царят тишь да гладь. Единственный способ пробудить поршневого зверя — выбрать в настройках движения ускорение Hyper (доступно внутри режима Custom), когда для генерации максимального количества энергии «турбочетвёрка» загудит под капотом высокими оборотами. Но это всё баловство — для реальной жизни за глаза достаточно периодического выбора программы Sport.

Вячеслав Крылов

Об управляемости долго говорить смысла нет: все реакции точно такие, как ожидаешь. А вот комфорт шасси поразил: я даже полез в арки, чтобы убедиться, что это точно не «пневма», а простые пружины. Плавность хода с ними — практически на уровне Li L9 с его великолепной «воздушной» подвеской! AITO M7 хоть и сделан на глубоко модернизированной платформе простенькой модели Fengon 580 (Dongfeng) родом из 2016, движется на удивление благородно. Но главная его ездовая характеристика — не обращать внимание водителя на свои характеристики.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Добавить сюда технологии полностью автономного вождения — и получился бы идеальный беспилотник. Но пока что это автомобиль, который необходимо водить. К счастью, делать это легко и приятно. Как и быть пассажиром в расслабляющем интерьере. Хотя, внутреннее пространство хочется называть только словом «салон» — в том же смысле, как места, где принято хорошо проводить время: салон красоты, сигарную комнату или кают-компанию. И не так важно, что на третьем ряду тесно, а функция AITO Lounge получилась не слишком удобной.

Всё равно высокий общий комфорт, максимальная простора в обращении и почти полное отсутствие раздражителей стоят того, чтобы попробовать гостеприимство M7. Это машина для тех, кого не смущает отсутствие харизмы или характера — ведь эта вещь встанет у них в один ряд с говорящей колонкой, системой умного дома и подписками на удобные сервисы. /m

Редакция благодарит компанию АО «МБ РУС» за предоставленный на тест автомобиль

МашинаAITO M7Нравитсяподход разумной достаточности, общая интеллигентность, сбалансированные ходовые качестваНе нравитсянепродуманность «лаунжа» на втором ряду, безликость дизайнаВердиктдля тех, кто ценит в автомобилях в первую очередь неавтомобильные качестваДвигательэлектрический, по одному на обеих осяхТрансмиссияотсутствуетЦифры4,8 с; 190 км/чВес2400 кг

Подробные технические характеристики