Блогер разобрал GAC GS8: шумка из "лапши" и стекловаты

Начали с салона: на полу салона присутствуют фрагменты шумоизоляции, которую ведущий Илья Свиридов из "Клубного сервиса" сравнил с лапшой быстрого приготовления известной марки.

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Усилитель внутри кузова, по мнению Свиридова, выглядит ненадёжно, и на китайских автомобилях в практике мастерской встречались более практичные решения.

Ещё один необычный момент, обнаруженный в GAC GS8: если снять бампер или откинуть фонари, то автомобиль превращается в недвижимость. Соответственно, если при ДТП удар в эту область будет достаточно сильный, то своим ходом с места аварии можно и не уехать. В пятой двери есть необычные усилители, сделанные при штамповке металла "под загиб": они упираются в обратную сторону лицевой части крышки багажника и крепятся к ней не при помощи сварки, а при помощи состава, непонятного происхождения, предположительно, клея-герметика.

Панель пола при нажатии деформируется, толщина коробов порогов наряду с не очень массивными центральными стойками кузова и полыми арками не вызывают доверия. Силовой каркас же представлен двумя усилителями в передней части салона, внутри дверей - усилители штампованные.

Герметик по швам намазан неравномерно и крайне неаккуратно. Это всё скрывают маты из материала, которые напоминает стекловату.

Обратившись к днищу, были найдены усилители задней части кузова, выполненные по типу лонжеронной рамы. "По-китайски" выглядит расположение карданного вала, который делит нишу с каталитическим нейтрализатором. Трубки заднего кондиционера и отопителя расположены с левой стороны и прикрыты экранами, но выезд на бездорожье может быть всё-таки чреват последствиями.