Эксперт назвал факторы, влияющие на цену перепродажи подержанного автомобиля

"При пробеге авто в диапазоне от 0 до 40 тысяч км итоговый вклад в стоимость автомобиля падает на 9 тысяч рублей (или на 0,68% от общей стоимости) с каждыми 10 000 км пробега. При достижении диапазона 40 тыс. - 200 тысяч км спад вклада замедляется до 2800 рублей (или 0,19% от общей стоимости) с каждыми 10 000 км пробега. Начиная с 200 тысяч км пробега, цена на автомобиль почти перестает меняться при дальнейшем увеличении пробега", - говорится в исследовании сервиса.