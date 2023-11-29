Эксперт назвал факторы, влияющие на цену перепродажи подержанного автомобиля

Названы факторы, влияющие на цену перепродажи подержанного автомобиля
Эксперты "Авито Авто" назвали основные факторы, которые могут значительно повлиять на стоимость подержанного автомобиля. Кроме очевидных характеристик, стоимость формируют также цвет автомобиля и тип кузова.
Главным фактором, формирующим стоимость ТС, является пробег.
"При пробеге авто в диапазоне от 0 до 40 тысяч км итоговый вклад в стоимость автомобиля падает на 9 тысяч рублей (или на 0,68% от общей стоимости) с каждыми 10 000 км пробега. При достижении диапазона 40 тыс. - 200 тысяч км спад вклада замедляется до 2800 рублей (или 0,19% от общей стоимости) с каждыми 10 000 км пробега. Начиная с 200 тысяч км пробега, цена на автомобиль почти перестает меняться при дальнейшем увеличении пробега", - говорится в исследовании сервиса.
Больше всего на стоимость автомобиля влияют два первых ДТП. После первой аварии стоимость машины падает в среднем на 38 тысяч рублей, второе дорожно-транспортное происшествие "уронит" цену ещё на 17 тысяч рублей. Дальнейшие ДТП будут удешевлять ТС в среднем на 8500 рублей.
Россияне очень трепетно относятся к количеству собственников автомобиля. Так, один-два считаются приемлемым количеством и практически никак не отражаются на стоимости при продаже "бэушки". Дальнейший рост количества владельцев будет корректировать прайс примерно на 2800 рублей в сторону уменьшения.
Большой вклад в формирование финальной стоимости авто вносят белый, серый, голубой, зеленый и бежевый цвета. Что касается типа кузова, то существенное влияние на цену оказывают купе, минивэн и фургон.
Согласно выводам экспертов, наименьший вклад в изменение стоимости вносят фиолетовый, розовый и бордовый цвета. Меньше всего влияют на цену такие типы кузова, как пикап, кабриолет и внедорожник.