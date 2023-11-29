Эксперты объяснили, почему в России могут снизиться цены на автомобили

Цены на китайские и отечественные автомобили в 2024 году могут снизиться. Одним из факторов снижения будет возвращение некоторых брендов, ушедших в 2022 году. Таким мнением с АиФ поделились эксперты автоотрасли.

Аналитики подсчитали, что рост цен на автомобили в 2023 году составил 8-18%. По мнению автоблогера Сергея Логинова, это связано с нестабильностью курса валют. В моменте понижения курса цены на зарубежные товары должны снижаться, но сложная логистика и ситуация с утильсбором приводят к дефициту на автомобильном рынке.

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«Цены можно назвать максимально высокими, и они, по логике, должны тормозить спрос. Ноябрь является самым провальным месяцем в этом году, по данным автодилеров. Но дно еще не нащупано. Многое зависит от курса доллара. Если он опустится до 80 рублей, то начнутся массовые закупки китайских автомобилей. По логике, следует ожидать снижения цен. Но грандиозного не будет», — считает автоэксперт.

В краткосрочной перспективе рост цен на автомобили сохранится, считает Логинов. При этом на рынке сохраняется дефицит, есть отложенный спрос, но покупательная способность фактически исчерпала себя: у людей нет денег покупать машины по тем ценам, которые сегодня предлагает рынок, констатирует Логинов.

«Европейские иномарки практически недоступны для россиян, остались китайские модели и АВТОВАЗ. Учитывая, что „китайцы“ только заходят на наш рынок, при покупке авто по оптовым ценам можно получить скидку в 30% и даже больше. Поэтому у дилеров абсолютно точно есть запас прочности для понижения цен», — убежден собеседник издания.

Китайские машины могут незначительно подешеветь. Сейчас снижение цен произойдет на фоне скидок, а в 2024 году будет коррекция цен в сторону снижения примерно на 10%, прогнозирует Логинов.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков не исключает снижение цен на китайские автомобили за счет эффекта масштаба.

«Уже в 2024 году мы можем заметить очевидное снижение цен как на китайские, так и на отечественные автомобили. Стабилизация рынка рано или поздно настанет», — убежден эксперт.