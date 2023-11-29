Эксперт рассказал, в каких случаях нельзя покидать место ДТП

"Если говорить о ДТП с пострадавшими, то место происшествия покидать практически нельзя никогда. Правила допускают это сделать, только если невозможно отправить на попутном транспорте пострадавшего, поэтому водитель обязан отвезти его на своем транспорте, и только после этого обязан вернуться на место происшествия. Если он этого не сделал, это и есть основание для лишения прав, потому что место происшествия будет незаконно оставлено. К сожалению, на практике суды относятся критически к такому поведению водителей, потому что необходимо доказать, что действительно не было возможности вызвать скорую помощь, отправить пострадавшего на попутном транспорте, и только на своем можно было отвезти. Особенно в городе, где очень много спецслужб, соответственно, доказать, что место происшествия было покинуто обоснованно и правомерно, крайне сложно".