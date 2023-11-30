Москвичам рассказали, как безопасно очистить машину после снегопада

В Москве вплоть до конца первой половины дня 30 ноября прогнозируется метель. По словам синоптиков, принесший непогоду циклон начнет уходить из города только 1 декабря. При этом небольшой снег может наблюдаться в столице и в первые выходные зимы. Спрашиваем у эксперта, как в таких условиях откопать свой автомобиль и не повредить его.

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Дать машине оттаять

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В Росгидромете спрогнозировали, что снег, местами сильный, и метель сохранятся в столице до 15:00 30 ноября. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, циклон, принесший осадки в город, начнет уходить из Москвы не раньше 1 декабря. В этот день местами все еще возможен небольшой снег. То же самое касается и предстоящих первых выходных зимы. Кроме того, в субботу и воскресенье ожидаются крепкие морозы.

В связи с непростой погодной ситуацией москвичам дали рекомендации, как правильно очистить машину от снега. Перед тем как капитально приступать к работе, авто необходимо прогреть. Об этом Москве 24 рассказал директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Эксперт посоветовал сперва обмести машину со стороны водительской двери, чтобы при открытии в салон попало как можно меньше снега. При этом рекомендуется использовать специальную щетку. Если работать лопатой, то велик риск оставить на поверхности авто царапины и вмятины. Такой инструмент лучше использовать только для расчистки выезда с парковки, подчеркнул Канаев. Затем необходимо завести машину, чтобы она начала оттаивать. При попытках сбить лед на поверхности автомобиля образовываются шероховатости. Машина из-за этого не заржавеет, но лакокрасочное покрытие будет испорчено. Кроме того, не рекомендуется очищать стекло щетками, скребками и дворниками, если перед поездкой в запасе есть немного времени.

"Дайте стеклу оттаять. Особенно если автомобиль стоит уже несколько дней. Стекло может поцарапаться от щеток. Несмотря на то что они пластмассовые, все равно следы остаются. Также можно испортить дворники", – предупредил Канаев.

Когда заведенный автомобиль прогрелся и лед растаял, можно начинать сметать снег. Вместе с тем перед поездкой необходимо проверить масло и убедиться, что у машины не спустили колеса.

Борьба с примерзшей дверью

У большинства современных авто двери открываются при помощи пульта. Однако на старых машинах может замерзнуть замок, из-за чего открыть и завести их – непростая задача. Даже если краска не лопнет, то под ней образуется ржавчина. Вместо этого эксперт посоветовал залить в замок керосин, бензин или специально предназначенный для таких целей универсальный растворитель. Подобные жидкости помогут справиться с проблемой и не нанесут машине ущерба. Также подойдет дизельное топливо, если другого варианта нет под рукой. Кроме того, в качестве самостоятельной меры или в дополнение к вышеперечисленным можно нагреть ключ. Но здесь нужно проявить осторожность. Если у него пластмассовая ручка, то она может не выдержать. В итоге металлическая часть ключа останется в двери. Разморозит замок и силиконовая смазка. Сама по себе она действует медленнее. Но зато поможет избежать замерзания последнего на протяжении всей зимы. Эксперт отметил, что в холодное время года проводить такую процедуру обязательно после посещения автомойки. Также Канаев посоветовал обработать силиконом весь периметр резиновой прокладки двери, чтобы предотвратить возможное примерзание. Совсем не очищать машину, даже если владелец ей не пользуются зимой, тоже не рекомендуется.

"Снег со льдом нежелательно оставлять, потому что льдинки, когда подтаивают, съезжают вниз и царапают лакокрасочное покрытие автомобиля", – объяснил специалист.