Названы самые безопасные автомобили в России

«На частоту ДТП сейчас влияют два основных тренда. С одной стороны, как мы заметили сразу после возникновения дефицита новых автомобилей и начавшихся проблем с запчастями в прошлом году, водить стали гораздо аккуратнее. В первую очередь это относится к новым или относительно новым автомобилям, застрахованным по каско. Падение частоты ДТП в 1 квартале этого года к 1 кварталу 2022-го, то есть до и после изменения ситуации с авто и запчастями, составило в зависимости от региона от 20 до 50 процентов», — сказал вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.