Россиян предупредили о возможном возвращении обязательного техосмотра

«Ситуация начинает выравниваться благодаря китайскому автопрому, но все же средний возраст машин на наших дорогах — более 15 лет. Это достаточно плачевно. Конечно, в Москве и крупных городах ситуация лучше. Но в регионах уровень доходов населения не всегда позволяет вовремя обслуживать своего железного коня», — рассказал он.