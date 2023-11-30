Chery раскрыла свои планы по развитию на ближайшее будущее

Всё, что нам показали — это уже не будущее, а без пяти минут настоящее. В китайском городе Уху, где расположена штаб-квартира и производство автомобильной группы Chery, мы оказались скорее по случаю, чем по поводу. Но это ничего не меняет: настоящие секреты всегда спрятаны от глаз. И всё же мы заметили в Китае немало интересного…

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Не знаю, кто это придумал, но он чертов гений. Вообще-то весь этот визит был задуман не для нас, журналистов, а в первую очередь для клиентов. Владельцев автомобилей Chery пригласили посмотреть, где разрабатывают и как производят их машины, показали родной город марки и познакомили с новейшими моделями.

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Все гости марок Chery, Exeed и Omoda — яркие и необычные люди. У них интересные профессии, бизнес, блоги. Каждый из них — маленький инфлюэнсер. И часто даже не маленький! И когда марка демонстрирует им такой уровень внимания, они становятся самыми искренними бренд-амбассадорами. И да — пилят километры контента.

Россияне не затерялись на фоне таких же ярких гостей с Ближнего Востока, из Латинской Америки, Турции, Казахстана… И хотя вся эта поездка была похожа на большой праздник, кое-что новое мы всё же разглядели.

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Впереди — электромобили, автопилот третьего уровня и новые бренды, но начать предлагаю с куда более приземленной, но и актуальной темы.

Приложения Сбербанка и VK

В медиасистемах группы Chery (это также Omoda, Exeed и Jaecoo) для российского рынка появятся приложения IT-корпорации VK и Сбера. Они будут работать независимо от протоколов соединения со смартфонами Apple Car Play и Android Auto — их интегрируют в основную медиасистему. Интернет будет обеспечивать встроенная сим-карта.

Экосистема, развитая из соцсети «ВКонтакте», сегодня предлагает несколько сервисов в виде приложений для смартфона. Для штатной медиасистемы Chery уже адаптированы приложения VK Music (музыка, расширенные возможности доступны с платной подпиской), VK News (новости), VK Video (видеоплатформа) и VK Messenger (сообщения; система не позволит переписываться на ходу).

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Также для автомобилей концерна разработали новое навигационное приложение совместно с командой Яндекс-Карт. Приложение будет работать в том числе и в офлайн-режиме. Недавно Яндекс сообщил о новом дополнении своей программной библиотеки, которое позволит создавать сторонние навигационные приложения на технологической базе Яндекс Карт.

Но зачем в Chery еще одна навигация? В контексте автомобилей в этом есть резон, хотя приложение и так присутствует в Apple Car Play. В Chery не переделывали Яндекс Навигатор, а более глубоко интегрировали его с бортовыми системами: это дает более точное позиционирование, позволяет отображать карту или подсказки навигации на приборном щитке и через систему проекции данных на лобовое стекло, поддерживать голосовые команды и панель управления для пассажира (она появится на моделях с отдельным тачскрином напротив правого сиденья).

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Еще одна иконка на экране бортовых медиасистем — приложение Сбербанка. Нам пока неизвестно, каким образом будет обеспечиваться аутентификация пользователя (симкарта в автомобиле и смартфоне пользователя, очевидно, имеют разные номера), однако предполагаем, что возможности Sber ID обеспечат эту возможность.

Все эти новшества показали российским клиентам, и пользователи высказали пожелание также видеть приложение Яндекс.Музыки. Представители Chery комментируют, что Яндекс.Музыка на борту автомобилей рассматривается, как и Кинопоиск HD (онлайн-кинотеатр Яндекса).

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Также в рамках «Дня технологий» показали обновленный функционал мультимедиа Chery, который позволяет устанавливать, удалять и обновлять приложения, которые доступны в библиотеке Chery. В этой презентации фигурировали приложения Яндекс.Маркета, такси «Везет» и Telegram.

Предполагается, что первый год интернета в автомобиле покупатели новых Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo получат в подарок. Также в новых моделях с тремя экранами на передней панели, правый из которых будет предназначен для пассажира, обитатель правого переднего сиденья сможет играть в компьютерные игры. Адаптированное приложение «Game» дает доступ к сотням компьютерных игр.

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Режим сна

Да-да, для автомобилей Chery разработали режим сна. Он оптимально подстроит кресло, выберет особую программу климат-контроля и вовремя разбудит. Мы не поняли, с чего вдруг это новшество под названием Nap Mode представляют с такой гордостью, пока сами не увидели в Уху: китайцы действительно спят днем в своих машинах. Почему — не знаем. Но наверно в Испании опцию тоже оценят. Как выяснилось позже, производители охотно подстраиваются под эту национальную привычку: во многих китайских автомобилях спинка водительского кресла наклоняется на угол, явно несовместимый с вождением. Более того, в свежем видео Ильи Фролова вы можете посмотреть на автомобиль с водительским сиденьем-оттоманкой.

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Зачем китайским концернам столько брендов?

На этот вопрос Люкуан Сунь, вице-президент Chery International, ответил максимально лаконично. Он высказался в таком духе, мол, мы относимся к этому проще. Вас же не смущает огромное количество брендов одежды, число которых только растет? Вот и мы стремимся к максимальному разнообразию.

Если подумать, в этом есть смысл. У китайцев нет времени ждать сто лет, чтобы важно говорить о наследии с апломбом европейских марок. Вместо этого они предпочтут обесценить само понятие бренда, заменив долгосрочный престиж автомобильных марок на быструю моду. В дисциплине, где китайцы не могут победить, они намерены уничтожить само соревнование.

Куда вообще движется Chery?

По мнению стратегов Chery, люди в будущем будут больше любить домашних животных, получат больше свободного времени и удобства перемещений. Совершенно непонятно, какие предпосылки есть у первого пункта, откуда оптимизм насчет второго и есть ли место для личных автомобилей в третьем.

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В презентациях мы увидели много статистических данных, которые на первый взгляд мало что значат без контекста. Например, как производитель автомобилей должен использовать информацию, что у поколения, рожденного после 1995 года, в сравнении с теми, кто на пять лет старше, вырос интерес к кемпингам?

А вот дальше явно чувствуется тон уверенных в себе маркетологов. Люди будут по-другому покупать, утверждают они. «По-другому» у них значит «больше и чаще», но неудобно говорить об этом в эру (декларируемого) разумного потребления и заботы об экологии. Разумеется, речь идет о том, что можно будет делать покупки прямо из машины. В том числе и в пути, ведь автомобилем будущего не всегда нужно управлять.

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Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Больше никаких сенсаций. Разумеется, в производственной программе растет доля электромобилей, серьезные работы ведутся над автопилотируемыми машинами, а серьезные инвестиции направляются в разработку искусственного интеллекта. В этих областях Chery намерена расти с опережением соответствующих долей рынка.

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Систему взаимодействия человека и автомобиля (и покупки, и владения, и эксплуатации) в Chery называют Body – brain – ecosystem, «экосистемой тела и мозга». Этот термин не слишком понятен, но в некоторых проявлениях, напротив, очевиден. Автомобиль станет гаджетом, который встроится в экосистему пользователя или домохозяйства – он будет вплетен в профили и подписки на сервисы. Почему «пользователя»? Потому что к гаджету это слово подходит больше, чем «водитель». Ведь автомобилем он сможет не только не управлять, но и не владеть.

Motor.ru

Motor.ru

Глобально средний возраст автомобиля сегодня составляет 11 лет. И у маркетологов Chery нет публичного прогноза, как он изменится в будущем. Но одно они предсказывают уверенно: доля покупки сократится в пользу шеринга (это понятие стоит трактовать и как краткосрочную аренду, и как подписку).

Словом, вектор понятен. В европейских компаниях шесть-семь лет назад его сформулировали примерно так: автоконцерны перестанут быть просто производителями продукции. Они станут операторами мобильности. Как будто сам автомобиль переходит из категории товаров в сферу услуг.

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Motor.ru

В частности, это проявится в термине Butler-style service. В Chery хотят избавить владельцев от визитов на техобслуживание – они комплексно возьмут на себя всю логистику. А заодно намерены создать большую сеть компактных сервисных станций. Будет найден ответ и на растущий запрос на индивидуализацию автомобилей. И пока его обеспечивают тюнинг- и стайлинг-ателье, компания хочет занять и эту нишу. В том числе и в отношении подержанных автомобилей. Ведь национальные рынки подержанных автомобилей превышают объем рынков новых в 2–5 раз в зависимости от региона.

Motor.ru

Motor.ru

Что понравилось больше всего?

Электрический кроссовер Chery iCar 03. Наверно, это самый квадратный автомобиль концерна. У него даже есть стилизованный под «запаску» багажный отсек на задней двери, и при этом он совершенно не напоминает пресловутый Gelandewagen. Уже одно это можно было бы считать успехом дизайнеров, но есть ещё кое-что. iCar 03 на 94 мм короче, чем Tiggo 7 Pro Max, но при этом его колесная база на 45 мм больше. Компоновка электрокара более выгодна и с точки зрения объема салона, и с точки зрения проходимости (короткие свесы).

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

У iCar 03 есть две версии: с мощностью 184 л.с. и батареей на 66 кВтч и более крутая — 279 л.с. и 70 кВтч. И если первая может без подзарядки проехать до 401 км и набирает «сотню» за 10,5 секунды, то вторая предъявляет нескромные показатели: 501 км и 6,5 секунды. Важный нюанс: хотя вид у iCar 03 довольно брутальный, это всё-таки не внедорожник. Полный привод пока доступен только для мощной модификации, да и дорожный просвет составляет всего 170 мм.