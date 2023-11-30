Автоэксперт объяснил, почему в машине плохо греет печка

С наступлением зимы печка в автомобиле становится особенно важным элементом. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал "Российской газете" о том, почему плохо греет печка в машине и как все исправить.

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"Дует, но не греет" или "греет, но очень слабо" - с такими жалобами автомобилисты довольно часто приезжают на автосервис в холодное время года. В исправном состоянии система отопления прогревает салон автомобиля до комфортных температур за 10 минут. Но если после запуска мотора прошло больше времени, а в салоне стало лишь незначительно теплее, то в системе отопления точно есть неисправность.

Основные признаки неисправности системы отопления:

1. Из воздуховодов идет холодный воздух, несмотря на то, что на органе управления выставлено "HOT".

2. В машине при работающей печке запотевают стекла.

3. При переключении направления потока воздуха ничего не меняется.

4. К левому сиденью поступает холодный воздух, а к правому горячий (или наоборот).

Любая из перечисленных проблем может являться первым признаком серьезной поломки и привести к неработающей системе отопления. Довольно часто причина данных неисправностей кроется в вышедшем из строя радиаторе отопителя или термостате. Но есть и другие варианты: низкий уровень охлаждающей жидкости, воздушная пробка, загрязнения фильтра салона. Определить точную причину поможет диагностика системы в автосервисе.