Автоэксперт объяснил, почему в машине плохо греет печка

Автоэксперт Рузанов объяснил, почему плохо греет печка в машине и как все исправить
С наступлением зимы печка в автомобиле становится особенно важным элементом. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал "Российской газете" о том, почему плохо греет печка в машине и как все исправить.
"Дует, но не греет" или "греет, но очень слабо" - с такими жалобами автомобилисты довольно часто приезжают на автосервис в холодное время года. В исправном состоянии система отопления прогревает салон автомобиля до комфортных температур за 10 минут. Но если после запуска мотора прошло больше времени, а в салоне стало лишь незначительно теплее, то в системе отопления точно есть неисправность.
Основные признаки неисправности системы отопления:
1. Из воздуховодов идет холодный воздух, несмотря на то, что на органе управления выставлено "HOT".
2. В машине при работающей печке запотевают стекла.
3. При переключении направления потока воздуха ничего не меняется.
4. К левому сиденью поступает холодный воздух, а к правому горячий (или наоборот).
Любая из перечисленных проблем может являться первым признаком серьезной поломки и привести к неработающей системе отопления. Довольно часто причина данных неисправностей кроется в вышедшем из строя радиаторе отопителя или термостате. Но есть и другие варианты: низкий уровень охлаждающей жидкости, воздушная пробка, загрязнения фильтра салона. Определить точную причину поможет диагностика системы в автосервисе.
Кроме того, есть простые способы предупредить поломку печки. Автовладельцы должны регулярно менять охлаждающую жидкость и контролировать её уровень. Замену охлаждающей жидкости выполняют через каждые 45-50 тысяч км пробега или через 2-4 года эксплуатации авто. Также рекомендую время от времени переключать режимы работы отопителя, чтобы не допускать "закисания" моторчика сервоприводов. То есть менять режимы обдува необходимо даже тогда, когда вам комфортно ездить на одном и том же варианте обогрева", - отметил специалист.