Названы самые удобные машины для секса

30 ноября отмечается Международный день секса. К этой дате мы составили рейтинг лучших автомобилей, которые подойдут для сексуальных развлечений.

Ford Explorer

Одним из достоинств американского автомобиля «Форд Эксплорер» является салон. Задний ряд сидений раскладывается и образует почти идеально ровную поверхность. Поэтому внедорожник отлично подойдет не только для передвижения по грунтовым дорогам, но и для любовных развлечений. Хорошим дополнением является и цена – модель первого поколения можно найти на вторичке до 300 тыс. рублей.

Volvo XC90

Салон универсала Volvo XC90 просторный, места достаточно как спереди, так и сзади. Также у автомобиля есть объемный багажник. При желании задний ряд можно разложить, и там образуется огромное пространство для перевозки больших грузов или для чего-то более романтичного.

УАЗ «Патриот»

Если включать в этот список автомобиль отечественного производства с просторным салоном и большими габаритами, то такой машиной будет УАЗ «Патриот». По вместительности салона и багажника он даже выигрывает у Jeep Wrangler.

Porsche Cayenne

Большой автомобиль люкс-класса «Порш Кайен» уже давно стал символом роскоши. Автовладельцам такой модели можно не переживать – на личном фронте у них все будет отлично, а машина пригодится не только для передвижения по дорогам.

Audi Q7

Ауди Q7 считается престижным кроссовером. По габаритам он даже превосходит «Порш Кайен». Первое поколение автомобиля имело третий ряд сидений и много пространства сзади – почему бы возлюбленным этим не воспользоваться?

«Дэу Матиз»

Размер машины не определяет ее качества. Так можно сказать и про «Матиз». При желании в этот небольшой автомобиль войдет влюбленная пара с огромным желанием уединиться.

Geely Coolray

Китайский автопром еще не до конца протестирован российскими автовладельцами во всех смыслах. Но у машин из Поднебесной, в том числе у Geely Coolray, есть большое преимущество – просторный салон. Сыграет ли это на руку любовным парам, узнаем в ближайшем будущем.