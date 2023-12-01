Автоэксперт рассказал, что нельзя делать при заносе

«Если у нас машина переднеприводная, то нужно слегка повернуть руль в сторону заноса и немного добавить газ — передние колеса вытянут машину. На заднем приводе руль поворачиваем так же, в сторону заноса, — то есть туда, куда скользит задняя ось, а вот добавлять газ ни в коем случае нельзя — это вызовет стремительное развитие заноса. На заднем приводе подачу газа нужно, наоборот, уменьшить», — поделился Пилипишин.