Автоэксперт Рязанов назвал самые бесполезные опции в современных машинах

"В 2023 году производители автомобилей действительно предлагают ряд опций, которые не несут обещанной для некоторых владельцев. Например, функция старт/стоп предполагает экономию топлива благодаря тому, что при остановке авто на светофоре, к примеру, двигатель отключается, тем самым снижая расход бензина и количество вредных выбросов, а при начале движения снова включается. Однако по факту кнопка работает не так резво, как обещают производители, и водители теряют несколько секунд, пытаясь стартовать. При этом экономия на топливе незначительна - всего несколько копеек.



Еще одной бесполезной опцией можно назвать бесключевой доступ к авто, который, безусловно, удобен для владельцев, но в то же время - и для угонщиков. Находясь поблизости с машиной и его владельцем, они при помощи ретранслятора считывают информацию с метки хозяина авто и без проблем его вскрывают. Таким образом, риски существенно превышают комфорт, который обеспечивает бесключевой доступ к машине.



Третьей ненужной функцией в автомобили я считаю проекционные дисплеи, которые дублируют на лобовое стекло показатели приборной панели. На мой взгляд, графика на стекле является отвлекающим фактором, тем более с учетом того, что современные машины и так перегружены различными световыми сигнальными индикаторами, и наличие трансляции еще больше увеличивает информационную нагрузку на водителя", - отметил специалист.