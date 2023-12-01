Автоэксперт Рязанов назвал самые бесполезные опции в современных машинах
Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал "Российской газете" об опциях, от которых можно легко отказаться при покупке машины.
"В 2023 году производители автомобилей действительно предлагают ряд опций, которые не несут обещанной для некоторых владельцев. Например, функция старт/стоп предполагает экономию топлива благодаря тому, что при остановке авто на светофоре, к примеру, двигатель отключается, тем самым снижая расход бензина и количество вредных выбросов, а при начале движения снова включается. Однако по факту кнопка работает не так резво, как обещают производители, и водители теряют несколько секунд, пытаясь стартовать. При этом экономия на топливе незначительна - всего несколько копеек.
Еще одной бесполезной опцией можно назвать бесключевой доступ к авто, который, безусловно, удобен для владельцев, но в то же время - и для угонщиков. Находясь поблизости с машиной и его владельцем, они при помощи ретранслятора считывают информацию с метки хозяина авто и без проблем его вскрывают. Таким образом, риски существенно превышают комфорт, который обеспечивает бесключевой доступ к машине.
Третьей ненужной функцией в автомобили я считаю проекционные дисплеи, которые дублируют на лобовое стекло показатели приборной панели. На мой взгляд, графика на стекле является отвлекающим фактором, тем более с учетом того, что современные машины и так перегружены различными световыми сигнальными индикаторами, и наличие трансляции еще больше увеличивает информационную нагрузку на водителя", - отметил специалист.
Ранее автоэксперты, опрошенные "РГ", рассказали о том, какие машины лучше всего рассмотреть для покупки с бюджетом 1 млн рублей. Критерии, на которые стоит опираться: не роботизированная, а автоматическая коробка передач и пробег до 200 000 км. При этом лучше не рассматривать автомобили старше 2013 года.