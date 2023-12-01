Nissan Pulsar NX был купе, универсалом и пикапом в одном лице

В идеальном мире у всех нас было бы более 500 автомобилей, что давало бы нам доступ к идеальному транспортному средству для любой возможной ситуации: от выживания во время апокалипсиса до летнего вояжа по ночному городу.

Но в реальном мире, когда у многих из нас есть деньги только для одной машины, мы должны убедиться, что покупаем что-то, что может покрыть хотя бы большую часть наших потребностей. Именно по этой причине сегодня так много людей покупают кроссоверы, и именно по этой причине вам бы следовало вместо этого купить Nissan Pulsar NX Sportbak.

Pulsar NX (известен ещё как EXA), был основан на переднеприводной Sentra и стал ответом Nissan на Toyota Celica. Но у Celica не было ничего похожего на необычную опцию NX — дверь багажника с болтовым креплением, заменив которую можно было превратить купе в трёхдверный универсал. А если снять дверь багажника, то купе превращалось в что-то похожее на пикап.

Nissan рекламировал эту опцию, заявляя, что Pulsar можно превратить в «первый в мире многоместный кабриолет», предполагая, что владельцы могут снять крышу и сесть прямо на борт.

Несмотря на неплохую задумку опция не стала популярной: это было связано с ценой и необходимостью где-то хранить съёмную крышу.