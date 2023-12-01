Эксперт объяснил разницу между автомобильным и потребительским кредитами

Деньги, полученные от банка в рамках автокредита, могут быть направлены только на приобретение машины, а средствами потребительского кредита заемщик может распоряжаться по своему усмотрению. Такими разъяснениями с RT поделились в пресс-службе Роскачества.

Автокредит популярен высокой степенью одобрения. Это связано с тем, что у банка в залоге будет транспортное средство. Риски в этом случае для банка минимальны, а вероятность одобрения кредита высокая. При оформлении автокредита заемные средства перечислят продавцу, процентные ставки при автокредите ниже, и есть возможность оформить его с господдержкой.

«По данным Минпромторга, льготное автокредитование действует для работников сферы образования, медицинских работников, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью», – уточнили аналитики.

Минусом автокредита является тот факт, что владелец машины не может продать или поменять ее без согласия банка, если в договоре не прописаны иные условия. Также банк выдает кредит только при условии первоначального взноса порядка 10-20% стоимости автомобиля.

Также банки обычно при оформлении автокредита могут включить дополнительные страховки, которые повысят конечную стоимость автомобиля. При оформлении заявки на автокредит банк изучит кредитную историю заемщика, исходя из которой выдаст решение. Другими словами – выбор автомобилей у будущего владельца ограничен.

Руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина подчеркнула, что в случае просрочки по кредиту банк может забрать автомобиль и продать его, чтобы покрыть долг.

«Рекомендую выбирать потребительский кредит, если планируете продавать автомобиль раньше, чем выплатите автокредит, чтобы в дальнейшем снять обременение на продажу с автомобиля», – посоветовала эксперт.