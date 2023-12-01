Эксперты назвали все плюсы и минусы нового бюджетного JAC JS3

У российских дилеров появился новый компактный кроссовер JAC JS3, который стал одним из самых доступным в своем сегменте. Однако низкая цена вовсе не гарантирует ему успех, поскольку новинка заметно проигрывает конкурентам по уровню оснащения, не имея практически никаких "зимних опций".

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На смену "Сандеро"

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Китайская компания JAC привезла в нашу страну компактный кроссовер JAC JS3, который представляет собой рестайлинговую версию модели S3. Внешний вид новинки отличается двухэтажной головной оптикой со светодиодными ходовыми огнями, а также оригинальной решеткой радиатора. Кроме того, автомобиль получил массивные расширители арок, задние фонари нового дизайна и рейлинги на крыше.

Среди новшеств в салоне - передние сидения анатомической формы, многофункциональное рулевое колесо, мультимедийная система с экраном 10,25 дюйма и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, климат-контроль с антиаллергенным фильтром и др.

Как отмечает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, новинка рассчитана на освободившуюся нишу ушедших Kia Rio X, Renault Sandero Stepway и Lada Xray.

Новый JAC JS3 имеет следующие габариты: 4345 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1640 мм в высоту при колесной базе 2560 мм. Объем багажного отделения составляет 600 л. Под капотом переднеприводного кроссовера установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 109 л.с.

Стартовая версия Comfort стоимостью 1 млн 799 тыс. рублей доступна только с 6-ступенчатой механической коробкой, а комплектация Luxury предлагается как с механической трансмиссией (за 1 млн 899 тыс. руб.), так и с бесступенчатым вариатором производства компании Punch Powertrain (за 1 млн 999 тыс. руб.).

По словам руководителя пресс-службы ГК "Expocar" Александра Ковалева, в случае с JAC JS3 определить, какая комплектация будет пользоваться большей популярностью, довольно сложно. Дело в том, что у автомобиля есть сильный конкурент в лице Livan X3 Pro - он на 120 тыс. рублей дешевле максимальной комплектации JS3 с вариатором.

"Очевидно, что в данном ценовом сегменте S3 Pro будет отнимать клиентов у JS3. Поэтому самой популярной может стать начальная комплектация JAC JS3 с механической коробкой передач и стартовой рекомендованной ценой от 1 млн 799 тыс. рублей. Главным ее аргументом как раз может оказаться низкая цена. Тем не менее, по уровню оснащения JS3 заметно уступает своим конкурентам", - констатирует эксперт.

Дешевле некуда

Так, базовая версия Comfort имеет галогеновые фары с датчиком света и светодиодные xодовые огни, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, тканевый салон, кондиционер, аудиосистему с радио и выxодами USB, задние парктроники и др. В комплектации Luxury салон JAC JS3 отделан экологичной кожей, а оснащение дополняют климат-контроль, камера заднего вида, медиасистема с сенсорным экраном и 6 динамиками, функции складывания зеркал и закрытие окон одним касанием. Стоит при этом отметить, что в числе доступных для JAC JS3 "зимних опций" значится разве что подогрев боковых зеркал, а вот подогрев руля и сидений в оснащении модели не предусмотрены.

Как говорит Евгений Житнухин, обычно китайские автоконцерны учитывают потребности рынка, на которые планируют поставлять свои модели. Для российских автомобилистов принципиально наличие пакета "зимних опций" и бренд JAC, выпускающий свой новый кроссовер на рынок РФ, сильно просчитался, не установив их на новинку. Скорее всего, данный функционал будет предлагаться покупателям за дополнительную плату, что негативно отразится на конечной стоимости авто и лояльности почитателей бренда.

"Среди "одноклассников" конкурентами JAC JS3 являются Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 4 Pro, Kaiyi X3, но все они имеют более богатое оснащение и превосходят новинку от JAC шириной колесной базы, соответственно, большим простором в салоне. По ценовой политике конкурировать с JAC JS3 могут Lada Vesta, Livan X3 Pro и Changan Alsvin. При этом россияне будут не против приобрести кроссовер по цене отечественного седана Lada Vesta, поэтому на определенную долю продаж "новичок" может рассчитывать", - рассуждает Евгений Житнухин.

А вот Александр Ковалев считает, что широкий спектр сильных конкурентов JAC JS3 вряд ли позволит ему выйти на высокие показатели продаж, даже если будут решены вопрос логистики и дилеры будут обеспечены достаточным количеством автомобилей.