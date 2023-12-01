Эти функции в машине делают жизнь водителя безопаснее

Важным компонентом безопасности являются подушки безопасности, которые предотвращают травмы, так как созданы на основе многолетнего практического опыта, напомнил автоэксперт Сергей Власов.

Эти функции в машине делают жизнь водителя безопаснее
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Он подчеркнул, что современные модели подушек корректно срабатывают, смягчая удар и спасая жизни водителя и пассажиров. А все слухи о том, что они больше травмируют, чем спасают, эксперт назвал бредом.

Пристегивание ремней безопасности перед началом движения также играет важную роль. Эксперт советует поддерживать ровное положение тела, чтобы предотвратить возможные травмы головы и других частей тела при резком срабатывании аэрбэга. Хорошо, если в машине установлены различные виды подушек безопасности, включая фронтальные, боковые, коленные и т.д. Они максимально защитят водителя в случае различных видов столкновений.

Одной из важных функций является антиблокировочная система (ABS). Власов подчеркивает, что отсутствие ABS может привести к блокировке передних колес на гололедице, что делает трудным уход от препятствия впереди.

Часто во время длительного путешествия водитель начинает «клевать носом». Чтобы избежать засыпания за рулем и смертельного исхода, эксперт советует иметь в машине систему контроля усталости водителя.

Таким образом, наличие этих функций в автомобиле гарантирует максимальную безопасность водителя и пассажиров в различных ситуациях на дороге.