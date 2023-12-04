Какие марки автомобилей быстрее всего продавали россияне в 2023 году

Эксперты "Авито Авто" изучили количество и стоимость проданных автомобилей с пробегом в 2023 году через "Авито Аукцион", сервис для продажи и выкупа автомобилей с пробегом, и составили для "Российской газеты" рейтинг самых популярных марок в нескольких ценовых категориях. В рамках исследования были проанализированы автомобили от бюджетной категории (стоимостью до 300 тысяч рублей) до премиального сегмента (стоимостью свыше 3 миллионов рублей).

Топ-5 самых популярных марок до 300 000 рублей

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Категория бюджетных авто отличается самым большим среди всех ценовых категорий средним возрастом автомобиля - от 13 до 16 лет. Возглавляет рейтинг Lada (ВАЗ) со средним возрастом в 13 лет, на втором месте кореец Daewoo, а замыкает тройку лидеров Chevrolet.

- Lada (ВАЗ)

- Daewoo

- Chevrolet

Топ-5 самых востребованных марок авто стоимостью от 300 000 до 700 000 рублей

Диапазон среднего возраста автомобилей в этом рейтинге варьируется от 7 до 14 лет. В лидерах топ-5 снова представитель отечественного автопрома - Lada (ВАЗ) со средним возрастом в 7 лет. Второе и пятое места занимают участники предыдущего топа - Chevrolet и Renault со средним возрастом в 12 лет. Третье и четвертые места с занимают Ford и Hyundai (средний возраст - 14 и 13 лет, соответственно).

- Lada (ВАЗ)

- Chevrolet

- Ford

- Hyundai

- Renault

Топ-5 самых продаваемых марок авто в ценовой категории от 700 000 до 1 500 000 рублей

В этом ценовом сегменте в топе продаж представлены автомобили со средним возрастом от 3 до 9 лет. Lada (ВАЗ) по-прежнему сохраняет лидерство с возрастом автомобилей в 3 года. По сравнению с предыдущими рейтингами "новичками" в рейтинге стали Kia и Volkswagen.

- Lada (ВАЗ)

- Kia

- Hyundai

- Volkswagen

- Renault

Топ-5 самых популярных марок авто стоимостью от 1 500 000 до 3 000 000 рублей

В топе этого рейтинга оказались преимущественно автомобили азиатских марок, за исключением Volkswagen, со средним возрастом машин от 3 до 7 лет. На первую строчку рейтинга с большим отрывом вырывается Kia (средний возраст в 4 года). Среди новых марок, не представленных в рейтинге других ценовых категорий, в топ-5 попали Toyota и Nissan.

- Kia

- Hyundai

- Volkswagen

- Toyota

- Nissan

Топ-5 самых востребованных марок авто дороже 3 000 000 рублей

Категория самых дорогих автомобилей, проанализированных в исследовании, представлена немецким, японским и корейским автопромом, с диапазоном среднего возраста от 3 до 5 лет. Возглавляет рейтинг свежие BMW (средний возраст - 5 лет), с минимальным отрывом следуют Toyota и Mercedes-Benz (4 и 5 лет, соответственно). Замыкает топ-5 марки Volkswagen и Kia (со средним возрастом в 4 и 3 года).

- BMW

- Toyota

- Mercedes-Benz

- Volkswagen

- Kia