Машина замерзла. Автоэксперт рассказал, что категорически нельзя делать, чтобы отогреть ее

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев в комментарии для "Российской газеты" дал советы водителям, как отогреть машину на морозе.

"Если вы "заморозили" автомобиль, то варианты действий могут быть разными. Во многом решение будет зависеть от знаний и опыта конкретного водителя, а также устройства автомобиля.

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Один автовладелец, при наличии необходимого инструмента и оборудования, легко реанимирует машину самостоятельно. Его действия будут примерно такими: выкрутит и просушит свечи, отключит подачу топлива и продует цилиндры, зарядит АКБ, нальёт перед запуском небольшое количество масла в цилиндры и, с высокой вероятностью, запустит автомобиль. При этом, конечно, сам промёрзнет, но все же запустит машину.

Но если знания у автовладельца поверхностные, то я бы не рекомендовал долго усердствовать с запуском замёрзшего автомобиля.

Попросите соседа "прикурить" машину (тут тоже важно действовать правильно), покрутите стартером два-три раза и, если автомобиль не запустился, ОСТАНОВИТЕСЬ. Излишним усердием можно лишь усугубить ситуацию.

Что происходит в случае, когда автовладелец явно перестарался: топливо, поданное в цилиндр, не воспламеняясь, накапливается, попадает в масло и значительно ухудшает его смазывающие свойства. Чем дольше водитель "крутит", тем больше топлива будет в цилиндре и масле, соответственно после таких экспериментов на СТО попадают авто с "залитыми" двигателями. В таком виде завести машину без комплекса процедур уже будет невозможно.

Длительное вращение стартером, более 7 секунд, в целом, не рекомендуется. Это может привести к его подгоранию или полному выходу из строя и дальнейшему дорогостоящему ремонту.

Самый правильный, на мой взгляд, путь - при "заморозке" авто сразу же обратиться к профессионалам.

Важный момент - для доставки автомобиля в место отогрева рекомендую пользоваться эвакуатором, а не тащить его на тросу. Рискнуть с тросом можно только, если тёплое местечко есть прямо за домом. При движении на непрогретом авто возможно возникновение утечек технических жидкостей с агрегатов трансмиссии и гидросистемы рулевого управления", - отметил специалист.