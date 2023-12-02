В России начали продавать первые автомобили из Ирана. Пока в дилерских центрах доступны только седаны Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara, которые позиционируются как бюджетный сегмент. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях.

По словам главы дилерского направления крупного автомобильного маркетплейса Евгения Житнухина, предварительная стоимость Iran Khodro Dena — 1,6–1,7 миллиона рублей. К тому же при покупке можно сэкономить до 300 тысяч рублей, если воспользоваться программой трейд-ин (продажей клиенту нового или подержанного автомобиля с одновременной покупкой его собственной техники и учетом ее стоимости при расчете. — «ВМ»).

— Цена вполне доступна, седан оснащен автоматической коробкой передач, ABS (антиблокировочная система колес. — «ВМ»), круиз-контролем и системой курсовой устойчивости (защищает от заносов. — «ВМ»). Кроме того, в крыше размещен люк. А эта опция характерна для премиальных автомобилей, — пояснил эксперт.

Житнухин отметил, что модель Tara похожа на известные нам авто Skoda Rapid и Peugeot 301. Цена за базовую версию с механической коробкой передач — от 1,5 миллиона рублей, с автоматической — от 1,67 миллиона.

— Оснащение модели я бы назвал богатым. Есть, например, камера заднего вида, мультируль (с помощью которого можно управлять другими системами авто. — «ВМ»), круиз-контроль, а также большой багажник, — заявил Житнухин.

— С одной стороны, хорошо, что иранцы «зашли» с седанов. Потому что китайцы, например, сосредоточились на поставках более дорогих автомобилей по ценам в два-три раза выше, — рассуждает автоэксперт Сергей Есауленко. — Второй, кроме цены, плюс — это хорошая начинка машины. С другой стороны, у иранских автомобилей в России пока не очень хорошая репутация.

Они уже появлялись на рынке в 2000-х годах. И тогда были проблемы с подвеской, электроникой, замками, стеклоподъемниками.

Плюс пока совершенно не ясно, будут ли на них запчасти. Ведь купив, например, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo за те же деньги, пусть и в подержанном варианте, ты можешь быть уверен, что запчасти достанешь. Многое будет зависеть от качества «иранцев».

— Люди хотят новых недорогих машин, эта ниша — свободна. Если иранцы сразу «красиво выступят», они на нашем рынке просто озолотятся, — убежден Сергей Есауленко. — В ближайшие месяцы все решится.

ЦИФРА

Цифра:

22 тысячи машин планируют завезти к нам иранцы до конца 2023 года.

Василий Кисенков, автоэскперт: