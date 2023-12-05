Запас хода BMW iX с прототипом новой батареи составляет 978 км

Компания Our Next Energy Inc. (ONE), базирующаяся в штате Мичиган, объявила о том, что ее батарея Gemini с двойным химическим составом обеспечивает автомобилю BMW iX дальность хода в 978 км.

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Испытания проходили согласно WLTP - европейского стандарта для определения дальности хода полностью электрических автомобилей. Полученный результат, представляет собой значительное улучшение по сравнению с возможностями текущих серийных моделей BMW iX.

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Согласно WLTP, запас хода нынешнего BMW iX составляет 560 км. Двухкомпонентная архитектура батареи Gemini включает в себя два различных химических состава для оптимизации производительности. Литий-железо-фосфатные (LFP) элементы питают двигатель и покрывают потребности 99 процентов ежедневных поездок с запасом хода в 241 км. Для более длительных поездок Gemini переключается на безанодные элементы с высокой плотностью энергии, обеспечивая дополнительные 724 км пробега, благодаря запатентованному высокоэффективному DC-DC-преобразователю ONE. Вместе эти два типа элементов обеспечивают более 970 км на одной зарядке, что делает Gemini самым дальнобойным блоком батарей для EV.

Генеральный директор и основатель компании ONE Муджиб Иджаз подчеркнул важнейшую роль увеличенного запаса хода для широкого распространения электромобилей. Он заявил: "Электромобили получат массовое распространение, когда они будут обладать достаточным запасом хода, чтобы люди чувствовали себя комфортно, владея EV в качестве единственного транспортного средства. Батарея Gemini доказала, что можно удвоить дальность хода EV и преодолеть самый большой барьер на пути электрификации".

Примечательно, что технология Gemini не ограничивается впечатляющим запасом хода. Она также вносит свой вклад в усилия по обеспечению экологической безопасности, сокращая использование лития на 20 %, графита - на 60 %, а также сводя к минимуму использование никеля и кобальта. В прошлом году ONE подписала соглашение с BMW Group о внедрении технологии батарей Gemini в полностью электрический спортивный автомобиль BMW iX, а BMW i Ventures, венчурное подразделение автопроизводителя, также является инвестором ONE.