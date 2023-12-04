Почему было закрыто знаменитое шоу Top Gear: подробности аварии ведущего Эндрю Флинтоффа на трёхколёсном автомобиле

Не слишком опытный водитель, трёхколёсный автомобиль без крыши, холодный трек и отсутствие шлема — ну что могло пойти не так?

Чисто английское убийство. Так вкратце можно охарактеризовать ситуацию с культовым шоу Top Gear, которое закрыли (формально, конечно, приостановили выпуск на неопределённый срок, но все всё понимают) в 2023 году. И хотя, к счастью, никто из людей не погиб, но жертвой стала сама передача. Британский автомобиль под управлением британского ведущего на британской трассе уничтожил самое, пожалуй, известное на мировом уровне британское шоу. И ситуация вокруг Top Gear вполне в духе классического детектива Сирила Хейра — слишком запутанная и непонятная, чтобы однозначно сказать, кто прав, а кто виноват в случившемся.

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Официальное заявление BBC гласит, что британская вещательная корпорация решила в обозримом будущем воздержаться от производства программы после временной приостановки съёмок Top Gear в декабре 2022 года. Этот шаг последовал за аварией в ходе работ над одним из эпизодов 34-го сезона, когда на знаменитой трассе в Дансфолд-Парке разбился один из ведущих шоу Эндрю «Фредди» Флинтофф. Бывший капитан сборной Англии по крикету выжил, но получил серьёзные травмы и долгое время отсутствовал на публике, а BBC скрывала все подробности случившегося. Но в Великобритании информацию долго не утаишь, поэтому в прессу постепенно начали просачиваться детали инцидента.

Таблоид The Daily Mirror сообщил, что Фредди попал в аварию на скорости 210 км/ч, перевернувшись на трёхколёсном открытом Morgan Super 3 во время съёмок на тестовой трассе. Впоследствии издание уточнило, что речь шла о перевороте на скорости всего 35 км/ч, и это кажется более реалистичным, поскольку ведущий хоть и получил серьёзные травмы головы и лица, но выжил — контакт с асфальтом на скорости свыше 200 км/ч привёл бы к трагедии. Как бы то ни было, Эндрю Флинтофф после аварии 45 минут прождал на трассе эвакуации в госпиталь, куда его в итоге доставили на вертолёте. Бывший игрок в крикет получил переломы рёбер и серьёзные травмы лица. BBC взяла на себя оплату лечения своего сотрудника, а также выплатила ему компенсацию в размере £ 9 млн, но Top Gear это не спасло.

Длительная реабилитация позволила Фредди обрести физическое — насколько это вообще возможно для человека со, скажем прямо, изуродованным лицом — здоровье, но не психологическое. По информации британских журналистов, экс-ведущий до сих пор не в состоянии найти силы, чтобы сесть за руль — отец четырёх детей теперь ездит на автомобилях только пассажиром со своей женой за рулём. И на фоне этого кажется уже незначительным закрытие программы, однако для BBC это проблема, поскольку обстоятельства инцидента вызывают серьёзные вопросы у сотрудников британской вещательной корпорации.

По тем немногочисленным свидетельствам, что оказались в распоряжении журналистов, съёмки проходили при минусовой температуре, что нормально для декабря в Великобритании. Сам Эндрю Флинтофф выражал сомнения в безопасности съёмок, принимая во внимание погоду и транспортное средство, на котором ему предстояло ехать. И о Morgan Super 3 в этом контексте надо рассказать подробнее.

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Британская компания с 1910 года выпускает автомобили, в конструкции шасси которых вплоть до наших дней продолжают использоваться деревянные элементы — как дань уважения традициям марки и как одна из отличительных черт Morgan. Впрочем, куда интереснее другая фишка бренда — трёхколёсные автомобили, особенностью которых является их компоновка: на передней оси расположены два колеса, а на задней — единственное ведущее. С 2011 по 2021 год фирма выпускала Morgan 3 Wheeler, который был выбором либо фанатов марки, либо ценителей необычного транспорта, а в 2022 году на смену этой модели пришёл Morgan Super 3. Новинка получила полностью алюминиевый несущий кузов, лишённый деревянных элементов, с размещённым в пределах колёсной базы двигателем. Super 3 получил 118-сильный 1,5-литровый трёхцилиндровый бензиновый двигатель Ford в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач от Mazda MX-5.

Двухместный Morgan имеет открытый салон, декорированный металлом и материалами с водоотталкивающей пропиткой, а из защитных элементов — только две дуги безопасности за спинками сидений да пара миниатюрных стёклышек-ветровиков на передней панели. Естественно, никаких систем безопасности и электронных ассистентов водителя не предусмотрено в принципе — Super 3 покупают те, кто ищет чистых ощущений от управления автомобилем и кто понимает, на что способна техника с единственным ведущим колесом сзади. При этом с места до 100 км/ч трёхколёсник разгоняется менее чем за семь секунд и может развить максимальную скорость 210 км/ч.

Формально на Morgan Super 3 можно ездить и без шлема, если вы готовы мириться с насекомыми, пылью и грязью, которые будут лететь вам в лицо во время движения. Для минимального комфорта и безопасности всё-таки разумно использовать защитные очки, а в идеале — шлем, хотя бы открытый, но лучше — полнолицевой интегральный. На официальных фотографиях, которые британский автопроизводитель подготовил для прессы к презентации новинки, водитель и пассажир Super 3 ездят как вообще безо всякой экипировки, так и в шлемах. При этом на аналогичных снимках, но для журналистов Северной Америки фотографы Morgan запечатлели водителя и пассажира исключительно в шлемах. Но раз в Европе модель сертифицирована для езды без шлема, то так Фредди и отправили на съёмку.

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Конец оказался немного предсказуем. Минусовая температура воздуха, холодное покрытие, неустойчивая трёколёсная модель с не самым опытным водителем за рулём — в первом же повороте Дансфолд-Парка тестовый Morgan Super 3 перевернулся. Ведущий, который был без шлема, приложился лицом об асфальт — можете представить, какие травмы можно получить в такой ситуации, даже если вы едете на скорости 35 км/ч. Жизнь Эндрю Флинтоффа спасла дуга безопасности, которая защитила шею от перелома, но лицо пострадало очень сильно.

Естественно, сразу началось внутреннее расследование. Члены съёмочной группы заявили, что Фредди изначально выражал сомнение в целесообразности съёмок трёхколёсного Morgan на холодной трассе, но в итоге график производственного процесса оказался сильнее соображений безопасности. BBC не осталась в долгу и предъявила претензии в адрес Morgan — мол, их автомобиль не был оборудован подушками безопасности, что и привело к получению травм. Потом, правда, ситуацию уладили, потому что глупо перекладывать ответственность на автопроизводителя, техника которого официально сертифицирована для движения по дорогам общего пользования.

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Британская вещательная корпорация провела оценку правил техники безопасности и заботы о здоровье на съёмочной площадке шоу Top Gear, результаты которой обнародовать не стала. Вместо них последовало «непростое, но правильное решение, что неуместно было бы возобновлять съёмки 34-го сезона», а уже спустя некоторое время в BBC признали, что в обозримом будущем работа над проектом вряд ли возобновится. Не в последнюю очередь из-за того, что на протяжении девяти месяцев с момента аварии вся съёмочная группа обсуждала произошедшее, причины аварии и то, насколько будет интересно аудитории шоу, если снимать его «облегчённую» версию. Учитывая, что Top Gear и так серьёзно потерял в зрителях после ухода каноничной троицы ведущих Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя, шаг был очевидным.

Неочевидно другое. Шоу выходит почти полвека, и за 46 лет существования Top Gear в его истории было немало аварий, включая самые серьёзные — один Ричард Хаммонд сначала разбился на реактивном дрэгстере Vampire и провёл несколько дней в коме, а спустя несколько лет едва не сгорел за рулём Rimac Concept_One, слетев с горы на электрогиперкаре.

Это не считая более мелких инцидентов. И во всех случаях ведущие возвращались к работе без видимых повреждений, а о психологическом состоянии их можно судить хотя бы по тому желанию, с которым они вновь пускались в сомнительные авантюры. В случае с Фредди ситуация выглядит так, будто за съёмки взялись абсолютные дилетанты. За руль трёхколёсной открытой машины на холодной трассе посадили не самого, будем честны, опытного ведущего да ещё и не удосужились облачить его в шлем, который хоть и обязателен только для гоночных машин и заездов по гоночной трассе, но абсолютно логичен для езды на лишённом крыши автомобиле.

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В итоге только чудом дело не дошло до трагедии, хотя всех проблем можно было избежать. Но, похоже, авария Эндрю Флинтоффа стала следствием подхода к работе, который проповедовали не только в Top Gear, но и в журналистике в целом.

«В 2002 году я работал над сценариями (и время от времени выступал как ведущий) для шоу Driven на канале Channel 4. Мы получили новый внедорожник Toyota Land Cruiser J120 первыми в Великобритании. Директор повёз съёмочную группу на обед и перевернул машину. Сработали подушки безопасности, пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности, и только по счастливой случайности никто не пострадал. Мы даже не успели снять сюжет.

Получается, что иногда люди попадают в среду автомобилистов и считают, что от этого «становятся» экспертами по вождению, хотя не имеют никакого опыта. В автомобильной журналистике полный хаос, потому что большинство авторов не умеет ездить быстро и безопасно, а их не учат этому. Отчасти из-за того, что никто не хочет за это платить, отчасти потому, что никто не хочет нести ответственность за возможные последствия. Честно скажу, я не знаю, насколько Фредди хороший водитель, потому что я не следил за Top Gear, но, судя по размеру компенсации, за эти деньги всех можно было научить профессиональному управлению автомобилями», — считает британский автожурналист, редактор авторитетного издания Car Бен Барри.