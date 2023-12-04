В Санкт-Петербурге показали чудом сохранившийся советский прототип «Охта»

© Carakoom

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге прошла выставка «Российский промышленник», в рамках которой был подготовлен стенд с советскими самодельными автомобилями и прототипами. Некоторые из них показывали широкой общественности в первый раз, включая любопытный обтекаемый минивэн «Охта».

Видео дня

А всё началось с успеха и ажиотажа, вызванного самодельным автомобилем «Лаура». Создателям «Лауры» — молодым конструкторам Геннадию Хаинову и Дмитрию Парфёнову — по личному распоряжению Генерального Секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва была предложена работа в НАМИ.

В рамках задания министерства автомобильной промышленности по теме «Автомобиль 2000 года» они создали «Охту». Этот автомобиль стал первым проектом Ленинградской Лаборатории Перспективного Макетирования Легковых Автомобилей при НАМИ.

При разработке не использовались ни компьютеры, ни 3D-моделирование, ни 5-координатные станки. Поэтому работа над проектом заняла аж 20 месяцев и продолжалась с 1985 по 1987 год.

Для начала собрали «каркас» из берёзовых досок, по которому вручную выколачивали стальные кузовные панели и части пространственного каркаса кузова. Детали имитировали штампованные, но при этом соединялись точечной сваркой.

Дизайн был прорывным для советского автопрома: обтекаемые формы с сильно покатым капотом, большое лобовое стекло, боковые окна с опускаемыми секциями, динамичная линия крыши и дверь багажника с большим стеклом и интегрированными фонарями.

С некоторых ракурсов он напоминал самый красивый минивэн того времени Pontiac Trans Sport: в частности похоже выглядели широкие нижние молдинги. Трансформируемый салон был рассчитан на 7 пассажиров, а ещё впервые в советской практике была применена проводка мультиплекс с CAN-шиной ЦУКАТ, разработанная на московском заводе АТЭ-1.

Макет «Охты» продували в аэродинамической трубе Ленинградского Политехнического Института. Испытания показали, что с поправкой на масштаб, полноразмерный автомобиль имел бы коэффициент аэродинамического сопротивления 0,30, что было очень неплохим показателем.

К сожалению, салон «Охты» не сохранился полностью, но то, что осталось даёт понять, что выполнен он был в минималистическом стиле.

Агрегатную базу взяли от самого современного доступного на тот период в СССР автомобиля — ВАЗ-2108 «Спутник». От него позаимствовали, в частности, двигатель и коробку передач, которые крепились к кузову не напрямую, а через специальный подрамник, позволивший снизить вибрации.

В марте 1988 года «Охту» показали на автосалоне в Женеве, где автомобиль вошёл в десятку лучших прототипов выставки. Позже минивэн показывали в США и Канаде. Но потом для «Охты» начались не лучшие времена.

После окончания выставок прототип очень долгое время хранился на таможенном складе, где его частично разукомплектовали, демонтировав двигатель, а также повредили кузовные детали и окна.