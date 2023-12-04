Редакция "За рулем" попыталась выяснить, почему топливо такое дорогое

Редактор «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев выяснил, почему цены на топливо рвутся вверх и сколько нефтяники зарабатывают (теряют) на его продаже.

Об этом рассказал глава Татнефти Наиль Маганов: при сентябрьском уровне розничных цен на АЗС в цене каждого литра бензина доля налогов составляла 77,2%. В цене ДТ было 77,3% налогов. Но с учетом доставки топлива на АЗС, которая тоже облагается налогами, доля выплат в казну достигала 85,7%.

В итоге нефтяные компании «зарабатывали» минус 10 рублей с каждого проданного литра бензина АИ 92 и минус 3 рубля – с каждого литра дизтоплива.

Единственный же способ зарабатывать на реализации топлива и не закрывать АЗС – демпфер, который государство выплачивает нефтяным компаниям за убытки.

По сути, государство возвращает нефтяникам часть налогов, получаемых от продажи топлива на внутреннем рынке. Условно, налог на добычу полезных ископаемых. Некоторые считают, что его нужно отменить для внутреннего рынка, и демпфер это, по сути, и делает.

Кстати, с 1 января 2024 года акцизные ставки будут проиндексированы на 5%. Сейчас акциз составляет 15 тысяч рублей из 47,7 тысяч стоимости одной тонны бензина Аи-92 (1315 литров). То есть, акциз увеличится на 750 рублей, и одна тонна условно будет стоить уже 48,45 тыс. рублей, а итоговое повышение стоимости составит 1,6%.