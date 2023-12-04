"За рулем" перечислил топ-7 семейных автомобилей с пробегом до 1,5 млн рублей

Журнал "За рулем" назвал топ-7 семейных машин с пробегом до 1,5 млн рублей.

Эксперты издания предлагают обратить внимание на Citroen C4 Picasso II. Лучший вариант - дизельный мотор 1,6 литра (115, 120 л.с.), который ходит свыше 400 тысяч км. По механической части и стойкости кузова к модели нареканий нет.

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Далее идет Ford C-Max II. Есть семиместная версия (Grand). Американская компания прекратила продажи модели C-Max у нас в 2012 году, но на вторичке есть и свежие машины - вплоть до 2019 года. Задняя подвеска - сложная многорычажка, ее ремонт довольно дорог. В остальном машина близка к идеалу.

Следом расположился Opel Zafira C. Наилучший баланс ресурса, надежности и стоимости содержания дают старые атмосферники 1,6 литра (115 л.с.) и 1,8 литра (140 л.с.), отмечают специалисты. К подвеске вопросов нет, есть к коррозии - язвы на арках и порогах могут появиться быстро.

Стоит присмотреться и к Renault Scenic III. Больше половины предложений - с механическими коробками. Они работают и с дизелем, и с неприхотливым атмосферником 1,6 литра (110 л. с.) - оба с ресурсом за 350 тысяч км. Среди плюсов также можно отметить подвеску, стойкий к коррозии кузов, интересный и удобный салон.

Есть еще Skoda Roomster. Эту модель нужно брать с атмосферниками 1,4 литра (86 л. с.) и 1,6 литра (105 л. с.). Первый работает только с МКП, второй - с шестиступенчатым автоматом Aisin. Среди минусов - слабые уплотнители, под которыми селятся грязь и коррозия, постоянно возникают проблемы с различным электрооборудованием.

Не обошлось в этом рейтинге и без Toyota. "ЗР" советует Toyota Verso, которая без слабых мест, надежная, поломки как результат естественного износа проявляются ближе к 200 тысячам км.

В конце списка - Volkswagen Touran II. Плюсы такие - превосходное шасси, отточенная эргономика, богатое оснащение, кузов отлично защищен от коррозии. Минус - не самые удачные силовые агрегаты.