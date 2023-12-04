Верховный суд: Конфисковать автомобиль можно, даже если он в совместной собственности

Верховный суд установил, что конфисковать автомобиль, если для этого есть основания, можно не только у собственника, но даже в том случае, если авто находится в совместной собственности. Такое решение было принято по кассации Генпрокуратуры.

Итак, о чем речь? Дело в том, что согласно закону, водитель, попавшийся вторично за управлением в нетрезвом виде, отвечает по уголовной статье. Которая предусматривает не только штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы до двух лет. Эта статья УК предполагает еще и конфискацию автомобиля. Но есть одно условие: автомобиль должен принадлежать по праву собственности водителю, попавшемуся нетрезвым вторично.

Видео дня

В этом деле все несколько сложнее. Итак, некто Трофимов попался вторично в руки госавтоинспекторов за управление в нетрезвом виде. На него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК. Суд приговорил его в качестве отрезвления к 400 часам обязательных работ. А также конфисковал автомобиль. Однако Шестой кассационный суд отменил решение в части конфискации авто, поскольку оно находилось не только в собственности Трофимова, но и его жены.

Однако это решение оспорил заместитель Генерального прокурора РФ. Он указал, что само по себе нахождение машины в совместной собственности супругов не препятствует применению конфискации имущества либо его доли, принадлежащей виновному. Он также напомнил, что супруг не лишен возможности обратиться с требованиями о выделе доли в совместном имуществе для обращения на взыскания. Кроме того, он отметил, что Трофимов, несмотря на вступление приговора в законную силу, продал автомобиль. Поэтому считает, что суду кассационной инстанции надлежало изменить решения нижестоящих судов и обратить в доход государства денежную сумму, эквивалентную доле нарушителя в подлежавшем конфискации транспортном средстве в размере половины его стоимости.

Верховный суд согласился с доводами прокурора. Кроме того, он указал, что нижестоящими инстанциями подтверждено, что автомобиль находился в собственности у нарушителя. Пусть и в долевой. Он также подтвердил возможность супруги взыскать свою долю с мужа. И отмены приговора в этом случае не требуется.

Поэтому ВС отменил решение кассационного суда, и оставил в силе решения нижестоящих судов (дело № 12-УДП23-8-К6).