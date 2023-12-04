Найдена Tesla Model S с пробегом почти 2 млн км. История обслуживания

Хансйорг фон Гемминген-Хорнберг купил Tesla Model S в 2014 году с пробегом 30 000 км. К настоящему моменту электрокар проехал почти 2 млн километров. Владелец рассказал, с чем ему пришлось столкнуться за время эксплуатации.

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За почти десять лет владения Хорнберг сменил 13 электродвигателей и ездит уже на четвёртом аккумуляторе, потому что деградации прошлого достигла такого состояния, когда не могла предоставить более 260 км пробега.

Владелец "Теслы" утверждает, что никогда не превышает скорость более чем 100 км/ч и заряжает аккумулятор от 15 до 70%. Это, по мнению Хорнберга, главные секреты долголетия его автомобиля. Правда, если вспомнить Volvo P1800 1966 года выпуска, который был куплен новым ныне покойным Ивом Гордоном, то достижения электрокара не так уж и впечатляют: "Вольво" проехала за свою жизнь 5,23 млн км, за которые двигатель подвергался ремонту (а не замене!) всего лишь два раза.