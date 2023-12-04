Владельцы китайских гибридов Li Auto жалуются на проблемы при перепродаже

Жалобы поступают от владельцев машин в Китае: якобы всего за четыре месяца владения они теряют более 20 процентов цены. Как сообщает портал «Китайские автомобили», первым о проблеме рассказал местный блогер с аудиторией на Weibo более миллиона человек. Он поделился своим опытом: купил Li L8 (эта модель продается и в России), а спустя четыре месяца решил продать его. Но оказалось, что выгодно это сделать не получится.

Новый Li L8 в комплектации Pro, которую купил китайский блогер, стоил 354,8 тысячи юаней (4,58 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Для сравнения, в России такой кроссовер обойдется в восемь миллионов рублей — столько модель стоит в дилерских центрах «БорисХоф», в которых ранее торговали BMW. За четыре месяца эксплуатации блогер проехал на своем L8 Pro меньше шести тысяч километров, и намеревался продать его за 300-320 тысяч юаней (3,85-4,1 миллиона рублей).

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Дилер, которому блогер попытался продать автомобиль, заявил, что по такой цене он его не возьмет, и озвучил свое предложение — 280 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей). В итоге они договорились на 281 тысячу юаней, то есть более чем на 20 процентов ниже изначальной цены. Блогер провел подсчеты: оказалось, что за четыре месяца машина потеряла 73,8 тысячи юаней (почти 1 миллион рублей), то есть каждый месяц эксплуатации она дешевела на 18,5 тысячи юаней (235 тысяч рублей).

После появления этой публикации на Weibo нашлись и другие владельцы кроссоверов Li, который оказались в такой же ситуации. Один из них пожаловался, что цена купленного им Li Auto L7 Max снизилась на 22 процента — с 360 тысяч юаней (4,55 миллиона рублей) до 280 тысяч юаней (3,54 миллиона рублей). Другой рассказал, что купил Li Auto One за 345 тысяч юаней (4,44 миллиона рублей), проехал на ней 60 тысяч километров, и теперь никто не хочет ее покупать даже за 150 тысяч юаней (1,9 миллиона рублей).

Портал «Китайские автомобили» приводит несколько причин, которые могли негативно сказаться на ликвидности автомобилей Li Auto. Это и локальные скидки от производителя, которые неофициально предлагаются в шоурумах, и стихийная динамика цен на вторичном рынке Китая, и растущая модельная линейка Li — на рынке появляются новые и более выгодные для покупки автомобили.