Названы наиболее востребованные на вторичке марки автомобилей

Эксперты «Авито» изучили количество и стоимость подержанных машин, проданных через сервис «Аукцион», и составили список самых востребованных из них в разных ценовых категориях. Так, среди автомобилей стоимостью от 700 тысяч до 1,3 миллиона рублей, которые можно быстрее всего продать, первое место занимает Lada, а на второй и третьей строчке Kia и Hyundai.

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Топ-5 брендов в сегменте до 300 тысяч рублей выглядит следующим образом: Lada, Daewoo, Chevrolet, Chery и Renault. В данной категории представлены в основном автомобили возрастом от 13 до 16 лет. В пятерке машин, которые стоят от 300 до 700 тысяч рублей, по-прежнему лидирует Lada. Следом идут Сhevrolet, Ford, Hyundai и Renault. В сегменте от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, помимо Lada и двух корейских марок, присутствуют европейские Volkswagen и Renault.

В двух более дорогих сегментах ситуация несколько иная. Так, в категории с ценой 1,5-3 миллиона рублей на первой строчке находится Kia, на второй — Hyundai, а на третьей — Volkswagen. Также в пятерку входят Toyota и Nissan. Среди подержанных автомобилей, которые стоят более трех миллионов рублей, быстрее всего продаются BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen и Kia.