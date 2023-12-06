На продажу выставили новую "Волгу" после 31 года в гараже

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже ГАЗ-31029 "Волга", на которой практически не ездили и хранили всю её жизнь - 31 год - в тёплом гараже.

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"Капсула времени" готова к эксплуатации: все технические жидкости в ней были заменены. Машина стоит на учёте с 1992 года, на ней номера ещё советского образца.

На одометре автомобиля всего 641 км. Владелец купил "Волгу" новой, но не ездил на ней, о чём говорит идеальное для машины возрастом 31 год состояние. В комплектацию входят левое зеркало заднего вида, колпаки колёс, радиоприёмник, набор инструментов, инструкция.

Седан оснащён 90-сильным ЗМЗ-402 и механической коробкой передач. Экономичным силовой агрегат не назовёшь: по паспорту ему требуется до 15 литров при движении в городском потоке. Резвостью почти полуторатонный седан тоже не обладает: с места до 100 км/ч он разгонялся за 20 секунд.