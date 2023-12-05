50 лет Volkswagen Passat

«Фольксваген Пассат» — как много в этом звуке... С теплотой вспоминаю далекие-предалекие времена и B3 (третью итерацию), великое откровение после «Жигулей». Пусть он не патриарх рода, но персонаж знаковый. И первый по-настоящему самостоятельный Passat, ведь его предшественники находились в тесных связях с продукцией одного весьма известного бренда. Полувековой юбилей — отличный повод вспомнить эти и другие интересные страницы его биографии.

© Мотор.ру

Начало истории или при чем тут Audi?

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«Революция» — второе имя Passat. На момент его рождения Volkswagen производил заднеприводники с расположенными в заднем свесе оппозитными «четверками» воздушного охлаждения. Оригинальный «жук» Beetle (Type 1), хиппивэн Type 2, а также легковые семейства Type 3 и Type 4 — все они из одной оперы. Открывший новую эру «Пассат» совсем иного поля ягода: рядный мотор спереди, ведущие колеса передние.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Многолетняя традиция прервалась не от хорошей жизни. Дело в том, что Passat — дитя сложных времен. Нередко выбраться из кризиса можно лишь через слом старых устоев и посредством свежих прорывных решений. Это четко понимал заступивший на свой пост в октябре 1971 года генеральный директор Рудольф Ляйдинг. Он распорядился завязывать с вековыми обычаями и вскоре после своего назначений сенсационно заявил в интервью журналу Der Spiegel: «Перспективный Volkswagen будет переднеприводным».

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Аналогичные мысли созрели не только в умах немцев. Renault еще в 1969-м запустила коммерчески успешную модель 12, преемника заднемоторного 10 с продольной установленным ДВС и передними ведущими колесами.

Renault

Каким боком в нашем рассказе французы? Во-первых, для массовки, подчеркнуть тенденцию. Во-вторых, машины объединяло похожее принципиальное устройство вплоть до зависимой задней подвески (у «Фольксвагена» — пружинная и передние стойки МакФерсон). Но если «Рено» создан непосредственно силами компании, то немецкий конкурент загребал жар чужими руками. Ляйдинг не желал тратить время и дойчмарки на разработку и призвал использовать потроха Audi 80 (B1), которая в свою очередь появилась под патронажем VW.

Audi

Audi

Audi

Audi

Charles01 / Wikipedia

Volkswagen идентичен донору по колесной базе (2470 мм) и почти совпадает с ним по габаритам. При этом он заметно компактнее современного «Гольфа» и более чем на 700 мм короче нынешнего «Пассата». Индивидуальных черт тоже хватает. Начнем с того, что дизайном занимался сам Джорджетто Джуджаро. Как вспоминает журнал Auto Motor und Sport, маэстро больше всего любил двухдверку с покатой задней частью и отделенной от стекла дверью багажника.

Алексей Сулима/Volkswagen

Алексей Сулима/Volkswagen

Алексей Сулима/Volkswagen

Алексей Сулима/Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Гамма двигателей чуть шире палитры Audi. Кроме бензиновых «четверок» объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра предлагался полуторалитровый дизель в полсотни сил. Настоящий тренажер буддийского спокойствия: с ним разгон до 100 км/ч занимает около 20 секунд.

Вдоль и поперек

Не каждый автомобиль с большим наследием похвастается такими же существенными метаморфозами и поисками себя, как Passat. Мы уже выяснили, что первое поколение в условиях цейтнота породнилось с Audi 80.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Второе с точки зрения самостоятельности недалеко ушло. У него архитектура от 80 (B2) с продольными «четверками» и «пятерками», передним или полным приводом.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Легендарный и почти неубиваемый Passat B3 (1988–1993 годов выпуска) — другой разговор. Один из самых узнаваемых «Фольксвагенов», особенно в западных регионах России и Белоруссии, с точки зрения анатомии вполне традиционен. Двигатели, начиная бензиновым и дизельным «один и шесть», заканчивая 2,8-литровым VR6 упакованы поперек. Шасси на сей раз свое собственное.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Некогда эпохальный B5 (1997–2005 годов выпуска) — наоборот вещь в себе. Общая с Audi A4 платформа предопределила продольную компоновку, в меню есть турбокомпрессорный EA113 объемом 1,8 литра, а переднюю подвеску иногда называют не иначе как «месть Гитлера». Это не банальный МакФерсон, а мудреная конструкция с четырьмя алюминиевыми рычагами на каждое колесо. После рестайлинга 2000 года появились усиленные стальные и жить, как гласит молва, стало проще.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

С приходом B6 эксперименты закончились. На смену гурманским, пусть и местами спорным решениям пришло унифицированное с Golf переднеприводное шасси.

W8… Что?!

Время от времени Volkswagen радовал любителей бодрых среднеразмерных машин. Линейку B3, например, неплохо разнообразила модификация с 2,8-литровым VR6 мощностью 174 л.с. и исполнение G60 — 160-сильная компрессорная «четверка» объемом 1,8 литра плюс «механика» и полный привод. А как насчет R36 (B6), лютого 300-сильного «волка в овечьей шкуре» с 3,6-литровым VR6 и динамикой разгона менее шести секунд? Но в случае с упомянутым выше небанальным B5 немцы, что называется, отожгли!

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Для полноты образа этакого мятежника в классе D «Пассату» не хватало только супермотора. Компания поступила очень нестандартно и предложила единственную в мире алюминиевую W-образную «восьмерку», суть насаженные на общий коленвал два V4. Схожая ажурная конструкция у прославленных W12 и W16 на Bentley и Bugatti соответственно.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Четыре литра, 275 л.с., ускорение до 100 км/ч за 6,5–6,8 секунды с механической коробкой передач и полный привод при сдержанной, не бросающейся в глаза внешности. По меркам начала нулевых — чудо-агрегат достался рестайлинговому Volkswagen — очень достойно! Разочарования начинались, когда «слиперу» приходилось смотреть в глаза премиальным оппонентам.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

«Passat стоит 40 735 долларов. На 7 105 долларов больше, чем стандартный Audi A4 3.0 Quattro с «шестиступкой», и на 3 490 долларов, нежели BMW 330xi с пятиступенчатой КП (который примерно на 180 кг легче и набирает 97 км/ч на секунду быстрее). Volkswagen, без сомнений, обоснует цену множеством дополнительных опций: люком в крыше, кожаным салоном, спортивным пакетом и, конечно же, двигателем W8. Чего у него нет, так это престижной таблички с именем. Если вы можете жить без колец или серебряных звездочек на капоте, вероятно, W8 с шестиступенчатой «механикой» заслуживает вашего внимания», — резюмирует издание Car and Driver.

Двадцать лет спустя яростные сравнения и соперничество вряд ли уместны. Единственный в своем роде восьмицилиндровый Passat прекрасен сам по себе безотносительно места в «пищевой цепочке».

Китайская фамилия

Имя в честь дующего в Северном и Южном полушарии ветра оказалось в определенном смысле судьбоносным и говорящим о глобальных интересах модели. Первое поколение, например собирали в Германии, Бельгии, Бразилии, Австралии и ЮАР. Над Поднебесной «Пассат» тоже бушует не одно десятилетие. Скажем больше — тамошний совсем не похож на европейский.

SAIC Volkswagen

SAIC Volkswagen

SAIC Volkswagen

SAIC Volkswagen

SAIC Volkswagen

В 2005 году совместное предприятие SAIC Volkswagen прекратило сборку локализованного B5 и запустила Passat Lingyu. Если его очертания кажутся вам до боли знакомыми, то это не случайно. Lingyu — приукрашенная турецким художником Муратом Гюнаком первая Skoda Superb. Соответственно, подноготная машин одинаковая: шасси с продольной компоновкой от B5, 1,8-литровая наддувная и 2,0-литровая атмосферная «четверка», V6 объемом 2,8 литра, передние ведущие колеса.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

А дальше началась увлекательная чехарда. На Детройтской выставке 2011 года показали Passat для Северной Америки и… заодно Китая. Разница с евро-версией (B7) видна невооруженным взглядом: размеры крупнее (длина — 4870 мм против 4769 мм), задние стойки с бээмвэшным изгибом Хофмайстера и отдельными окошками, оформление передней и задней части кузова оригинальное. Двигатели наддувные четырехцилиндровые 1,4 TSI, 1,8 TSI и 2,0 TSI, а также трехлитровый атмосферный VR6 FSI мощностью 250 л.с.

FAW-Volkswagen

FAW-Volkswagen

FAW-Volkswagen

FAW-Volkswagen

FAW-Volkswagen

FAW-Volkswagen

FAW-Volkswagen

Окончательно запутывает Magotan — суть четырехдверный европейский Passat для китайского рынка с увеличенным расстоянием между осями. «Лимузин» производится фактически конкурирующим СП FAW-Volkswagen. Шокирующая Азия как она есть…

SAIC Volkswagen

SAIC Volkswagen

SAIC Volkswagen

SAIC Volkswagen

SAIC Volkswagen

SAIC Volkswagen

Под конец 2018 года произошло знаменательное событие — SAIC Volkswagen представило не имеющую аналогов следующую итерацию на модульной платформе MQB взамен прежней американо-китайской. Таких здоровенных и помпезных «Пассатов» мир еще не видел! От бампера до бампера — 4948 мм, колесная база — 2871 мм.

SAIC Volkswagen

SAIC Volkswagen

Автомобиль разработан с учетом вкусов местных потребителей и на волне эффекта новизны продемонстрировал неплохой результат. В 2019 году продано 214 061 штук. Для сравнения, результат изрядно выдохшейся штатовской спецификации — 14 213 единиц. Сборка последней завершилась в декабре 2021-го. Тем временем азиатский линкор пока в строю во всем многообразии исполнений, начиная 1,4-литровой «турбочетверкой» (150 л.с.), заканчивая наддувным мотором объемом 2,0 литра (220 л.с.) и plug-in гибридом.

Современный Passat

Наш юбиляр начинал как перелицованный Audi, а закончил, будучи… «Шкодой» в самом прямом смысле. В январе 2022 года теряющая позиции четырехдверка окончательно сошла со сцены. Таковы неумолимые тенденции: в Европе представители размерного класса D от массовых брендов становятся исчезающим видом. Однако точка в истории «Пассата» не поставлена. Минувшим летом дебютировало девятое поколение с безальтернативным кузовом универсал. И все бы ничего, но за историческим названием скрывается новая грузопассажирская Skoda Superb под слоем «макияжа». Подсластим пилюлю тем, кто тоскует по изящному седану и со скепсисом относится к родословной Passat Variant B9. По потребительским качествам он как минимум не проигрывает предкам!

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Колесная база увеличена на 50 мм, и на столько же прибавился запас пространства для ног задних пассажиров. Объем багажника около 2000 литров позволяет перевезти слона. Традиционно разнообразная и обширная линейка заставит томиться дилеммой. Есть даже три варианта мощности двухлитрового турбодизеля и подзаряжаемые eHybrid (204 л.с. и 272 л.с.).

Немного грустный юбилей, не находите? Знаменитая модель из соображений экономии и под влиянием популярности кроссоверов пошла тропой бэдж-инжиниринга, а ее будущее кажется туманным. Но самое смешное другое — желающим приобрести современный Passat в плюс-минус привычном форм-факторе стоит поинтересоваться ценами в Пекине или Шанхае. Это ли не ирония судьбы?… /m