Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей с АКПП в России по версии Autonews
Издание Autonews составило рейтинг самых дешевых новых машин с автоматической коробкой передач, которые можно купить в России на декабрь 2023 года.
Ранее Lada была самым дешевым автомобилем на рынке РФ с автоматом, однако производство таких машин возобновится не ранее первой половины 2024 года. Сейчас на рынке РФ есть десять моделей автомобилей с АКПП в диапазоне от 1,5 до 2,2 млн рублей. Самым дешевым автомобилем с АКПП на российском рынке считается иранский седан Iran Khodro Dena. Официально машины пока не поставляются, их завозят в РФ по схеме параллельного импорта. Стоит самый дешевый автомобиль с автоматической коробкой передач от 1 550 000 рублей.
Второе место в рейтинге самых дешевых двухпедальных автомобилей занял седан Iran Khodro Tara. Автомобиль базируется на платформе Peugeot 301. Под капотом установлен аналогичный Iran Khodro Dena бензиновый мотор мощностью 113 лошадиных сил, но у Tara более богатое оснащение. Стоит такой автомобиль 1 600 000 рублей.
Замкнул первую тройку китайский седан Changan Alsvin за 1 750 000 рублей. Это самый доступный китайский автомобиль, поставляемый в Россию официально. Уже в базе модель оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 98 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач.
Также в рейтинг самых дешевых машин с автоматом на рынке РФ попали Chevrolet Spark за 1 788 000 рублей, Livan X3 Pro за 1 879 900 рублей, Jetta VA3 за 1 898 000 рублей, Haval Jolon за 1 969 900 рублей, JAC JS3 за 1 999 900 рублей, BAIC U5 Plus за 2 115 000 рублей и «Москвич 3» за 2 185 000 рублей.