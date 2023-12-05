Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей с АКПП в России по версии Autonews

Издание Autonews составило рейтинг самых дешевых новых машин с автоматической коробкой передач, которые можно купить в России на декабрь 2023 года.

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Ранее Lada была самым дешевым автомобилем на рынке РФ с автоматом, однако производство таких машин возобновится не ранее первой половины 2024 года. Сейчас на рынке РФ есть десять моделей автомобилей с АКПП в диапазоне от 1,5 до 2,2 млн рублей. Самым дешевым автомобилем с АКПП на российском рынке считается иранский седан Iran Khodro Dena. Официально машины пока не поставляются, их завозят в РФ по схеме параллельного импорта. Стоит самый дешевый автомобиль с автоматической коробкой передач от 1 550 000 рублей.

Второе место в рейтинге самых дешевых двухпедальных автомобилей занял седан Iran Khodro Tara. Автомобиль базируется на платформе Peugeot 301. Под капотом установлен аналогичный Iran Khodro Dena бензиновый мотор мощностью 113 лошадиных сил, но у Tara более богатое оснащение. Стоит такой автомобиль 1 600 000 рублей.

Замкнул первую тройку китайский седан Changan Alsvin за 1 750 000 рублей. Это самый доступный китайский автомобиль, поставляемый в Россию официально. Уже в базе модель оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 98 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач.